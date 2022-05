MSI 2022 begint nu met T1 tegen Saigon Buffalo Esports

Na een klein maandje aan voorbereidingen is het dan zover: MSI 2022 is begonnen. Op dit moment start de eerste game van het toernooi waarin het Koreaanse T1 het opneemt tegen Saigon Buffalo Esports uit Vietnam. Maar wij kijken uit naar de games die rond de lunch beginnen. Dan speelt G2 Esports tegen Order en Evil Geniuses. Kan de vertegenwoordiger uit Europa een kans maken op dit toernooi? Voorlopig lijkt T1 uit Korea de grote favoriet te zijn voor de titel.

MSI 2022 zal zo’n kleine drie weken duren. Tijdens deze drie weken strijden de nummers één van elke regio tegen elkaar voor de eerste internationale titel. G2 Esports heeft het ‘geluk’ gekregen om in een groep te komen met slechts twee andere tegenstanders. Dit komt doordat er geen team uit de CIS regio is gekomen vanwege de Russische invasie in Oekraïne. De CIS league is daarom stil gelegd en hebben zij geen winnaar gekregen tijdens de spring split. Maar daarentegen staat G2 Esports wel tegenover Evil Geniuses uit Noord Amerika. Het is weer tijd voor de klassieke rivalen strijd tussen Europa en Noord Amerika. Vanmiddag rond 13 uur zal deze game gespeeld worden.

Als we kijken naar de andere twee groepen van MSI 2022 zien we duidelijke favorieten. In groep A zijn dat T1(LCK) en DetonatioN FocusMe(LJL) en in groep B zijn dat Royal Never Give Up(LPL) en PSG Talon(PCS). We moeten dit jaar stilletjes hopen op een wonder om ver te komen met G2 Esports. T1 heeft op een wonderbaarlijke manier de LCK gedomineerd. Het verloor slechts één game en dat was in de finale waar het won met 3-1 van Gen. G. RNG en G2 Esports hebben beide flink wat meer moeite moeten doen om te winnen in hun regio. Alle ogen zijn in ieder geval gericht op T1 en Faker. Gaan zij MSI net zo domineren als dat ze deden in de LCK?