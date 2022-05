Dead Space Remake verschijnt in januari 2023

Vorig jaar tijdens EA Play Live sloot Electronic Arts af een teaser voor een remake waarvan we wisten dat ‘ie ging komen. Dead Space. Deze week laat EA weten dat de game begin volgend jaar al gaat verschijnen.

De ontwikkeling van de Dead Space Remake ligt in handen van Motive. Het eerste deel uit de Dead Space reeks wordt opnieuw ontwikkeld middels de Frostbite Engine. De Engine die groot is gemaakt door DICE met de Battlefield franchise. Deze Engine wordt al enkele jaren voor meerdere games gebruikt. EA en Motive slaan de vorige generatie consoles over om een echte next-gen ervaring neer te zetten. Dead Space verschijnt daarom op 27 januari 2023 enkel op PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC.

“Het ontwikkelen van deze remake was geweldig voor ons bij Motive. We zijn groot fan van de franchise en willen deze behandelen met het respect dat hij verdient. Daarnaast is het fantastisch om de reacties van spelers te zien, terwijl we samen met hen deze ontwikkelingsreis doormaken”, aldus Phillippe Ducharme, Senior Producer van Dead Space. “We maken geweldige vorderingen op onze weg naar de Alpha, en we kunnen met trots aankondigen dat de game volgend jaar in januari wordt uitgebracht. We kunnen niet wachten om zowel oude als nieuwe spelers te laten zien hoe we de originele ervaring in de remake hebben verbeterd om net zo veel impact te hebben op deze generatie.”

We krijgen nog geen nieuwe beelden te zien. Daar moeten we voorlopig nog eventjes op wachten. We weten wel al dat Motive er naar streeft om de hele sfeer van het originele deel te behouden, maar op ieder vlak groter uit te pakken. Waaronder het ontleden van vijanden. Hier deelde de ontwikkelaar na de zomer van vorig jaar al enkele details over. Laten we hopen dat we snel meer te zien krijgen!