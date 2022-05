Apex Legends nu ook speelbaar op smartphone

Eerder deelde we al enkele berichten over een toekomstige mobiele versie van Apex Legends. Op 17 mei was het dan eindelijk zover. De smartphone versie van Apex Legends is vanaf nu gratis te downloaden op Android en iOS.

Apex Legends Mobile lijkt stevig op zijn console en PC voorganger. Waar de PC, PlayStation, Xbox en Switch versies identiek zijn aan elkaar. Is Apex Legends Mobile iets anders dan je misschien gewend bent, maar lijkt het er toch nog heel erg op. De verschillen zijn klein, maar zorgen voor wellicht een meer passende game voor de smartphone.

Fade is een toevoeging aan het Apex Legends rooster die je nog niet hebt gezien op PC en console. De Legend is exclusief speelbaar in de mobiele versie van de game. Ook de gamemodi Team Deathmatch, dat zich afspeelt in afgezonderde delen van de grote Battle Royale map is exclusief in de mobiele versie speelbaar. Evenals de mogelijkheid om in First- én Third-Person mode te spelen.

Verder biedt de mobiele variant een Battle Pass systeem die zichzelf iedere maand ververst in tegenstelling tot de langere cyclus die we gewend zijn van de Battle Royale op PC en console. Ook iedere Legend heeft een eigen level-systeem. Iets wat we ook nog niet hebben gezien in de PC en console variant.

De Mobile Battle Royale wordt (door)ontwikkeld door Lightspeed & Quantum Studios samen met Respawn Entertainment. Waar op dit moment nog veel gelijkenissen zijn, zal de mobiele variant een eigen identiteit ontwikkelen. Updates die worden toegevoegd aan de mobiele game staan los van de ontwikkelingen die plaats vinden in de PC en console variant.