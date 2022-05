Dit zijn de RuneScape-bordspel Kickstarter Pledge Levels

Steamforged Games heeft onlangs de Pledge Levels onthuld voor de Kickstarter campagne voor het RuneScape-bordspel. RuneSCape Kingdoms: Shadows of Elvarg verschijnt op 31 mei op Kickstarter. Je kunt het project 10 dagen lang backen.

RuneScape Kingdoms: Shadow of Elvarg is een coöperatief bordspel die op zijn minst 12 uurtjes in beslag gaat nemen per campagne. De spelduur kan verlengd worden met verschillende uitbreidingen die onder andere worden meegeleverd in de hogere Kickstarter Tiers. Voor de Kickstarter backers is er zelfs een exclusieve uitbreiding gemaakt rondom de welbekende Culinaromancer. Benieuwd wat je krijgt voor welke Pledge Levels? Check deze dan hier beneden.

Core Pledge

Als je alleen het bordspel zelf wilt, is dit het instapmodel. Je krijgt hierbij het spel met een herspeelbaar 12 uur durende campagne. Deze bevat ook een Kickstarter exclusieve Culinaromancer uitbreiding en alle extra kaarten die zijn vrijgespeeld via Kickstarter. Deze set kost $80.

RuneScape Kingdoms: Shadow of Elvarg core box 14 miniaturen van hoge kwaliteit (speler-avatars & bazen) 300+ kaarten Tokens, dobbelstenen, spelbord & boss-boards

Culinaromancer Expansion (exclusief voor Kickstarter) 2 hoge kwaliteit miniaturen (één NPC, één baas) 100+ kaarten Tokens, dobbelstenen, boss-board

Alle ontgrendelde kaarten exclusief voor Kickstarter

Gameplay All-in Pledge

Deze Pledge bevat alle content van het bordspel op dit moment. Je krijgt het basis spel met vier uitbreidingen voor in totaal 24 uur aan speeltijd. Deze set kost $150.

Tzkal-Zuk Uitbreiding

King Black Dragon Uitbreiding

Kalphite Queen Uitbreiding

Culinaromancer Uitbreiding (exclusief voor Kickstarter)

Deluxe All-in Pledge

Deze versie bevat ook het basisspel met alle uitbreidingen, maar ook nog enkele deluxe upgrades zoals speciale munten, tokens en speelmatten. Deze set kost $195.

Alle uitbreidingen

Neoprene game mat4 dubbelzijdige neoprene boss-matten

Speciale uitgave dobbelstenen

Houten tokens

Metalen munten

Je kunt de Kickstarter campagne via deze link volgen. Wacht niet te lang want je kunt maar 10 dagen lang het project ondersteunen vanaf 31 mei 2022. Ga jij aan de slag met het RuneScape-bordspel?