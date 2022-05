Greedfall 2 officieel aangekondigd voor release in 2024

Greefall 2 is officieel aangekondigd door Nacon en Spiders. Het vervolg op de ijzersterke RPG uit 2019 verschijnt ergens in 2024 met dezelfde karakteristieken als het eerste deel, al speelt het nieuwe verhaal zich iets eerder af.

Waar je misschien hoopte op een vervolg van het verhaal uit deel 1, blikken we in Greedfall 2: The Dying World terug in de tijd. Het verhaal speelt zich namelijk drie jaar eerder af dan de gebeurtenissen uit deel 1 en de avonturen van De Sardet. Dit keer ben je een lid van de Teer Fradee-stam. Hier hebben we in het eerste deel uitgebreid kennis mee gemaakt.

Met geweld is jouw stam meegenomen naar het continent van de kolonisten: Gacane. De oude wereld wordt geteisterd door oorlog, de malichor plaag en het politieke geneuzel van de verschillende facties. Het is aan jouw om de vrijheid en je eigen lot weer in handen te nemen. Dit doe je met behulp van diplomatie, sluwheid en gevechten, waarin de keuze van de speler, zoals in het eerste deel, voorop staat. Maak bondgenoten en maak een einde aan de veroveringsambitie van die ene vervelende heerser die het voortbestaan van het continent en het hele eiland op spel zet.

“Terwijl we werkten aan Steelrising, is onze liefde voor het GreedFall-universum nooit vervaagd. Daarom vinden we het geweldig om nu naar dit universum terug te keren,” zegt Jehanne Rousseau, oprichter en directeur van de studio Spiders. “In dit nieuwe hoofdstuk kunnen spelers het oude continent verkennen, met grotere en meer diverse omgevingen. Onderweg zullen ze nieuwe metgezellen en facties ontmoeten, en onvergetelijke avonturen beleven.”

Greedfall 2 staat gepland voor release in 2024 op PC en consoles. Je leest hier onze review van Greedfall terug. Je kunt het eerste deel inmiddels ook al spelen op Next-Gen met een gratis upgrade als je de PS4/Xbox One versie bezit. Heb jij ‘m al gespeeld?