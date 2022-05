The Last of Us: Remake nog dit jaar?

Er gaan al een tijd geruchten in de rondte dat Naughty Dog werkt aan een remake van de originele The Last of Us titel. De release is wellicht dichterbij dan je denkt.

De orginele Last of Us game kwam in 2013 uit voor de PlayStation 3 en kreeg toentertijd extreem veel lof en hoge cijfers. Dit leidde er uiteindelijk toe dat de game een remaster kreeg op de PlayStation 4. Je zou dus denken dat een remake overbodig is echter blijkt dit toch niet het geval te zijn. Industrie insider Jeff Grubb heeft namelijk al van meerdere bronnen gehoord dat de game rond de feestdagen uit zal komen. In een podcast met Kinda Funny Games verteld hij dat hij er vrij zeker van is. Het is niet duidelijk voor welke consoles de game uit gaat komen, echter is het aannemelijk dat het een PlayStation 5 exclusive zal worden.

Er wordt gespeculeerd dat de game ontwikkeld wordt om mee te liften op de hype van de aangekondigde The Last of Us serie die in ontwikkeling is bij HBO met Pedro Pascal (The Mandalorian) in de hoofdrol. Deze remake zou ook wel eens gebundeld kunnen worden met The Last of Us 2: Directors Cut en de multiplayer modes die er nog aan komen. Deze statements worden ondersteunt door een andere industrie insider Tom Henderson.

Heard from multiple people now that the TLOU remake is nearly finished and could release during the latter half of 2022🧐 pic.twitter.com/ZxmNU7zS9k — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 5, 2022



Dit is niet de eerste keer dat we meer horen over deze Remake. Ongeveer een jaar geleden bracht Jason Schreier van Bloomberg al een artikel uit waarin wordt beschreven dat Sony een obsessie heeft met grote “blockbuster” games. De remake die op de planning stond zou eerst worden ontwikkeld door Sony’s Visual Arts Service Group maar de game wist toch zijn weg naar huis te vinden toen Naughty Dog de ontwikkeling van hun over nam. De orginele studio hoopte deze remake te kunnen gebruiken door hun eigen krachten weer te geven aan Sony in de hoop dat ze hierna eindelijk een eigen IP konden ontwikkelen. Deze dromen vielen uit een en de studio ging nog uit elkaar voordat het een officiĂ«le naam zou krijgen.

