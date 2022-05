PS5 Pro en XSX Pro, eerste specs gelekt?

Tijdens een presentatie waar TCL hun laatste line-up aan TV’s toonde deelde ze vandaag nog een ander interessant nieuwtje.

De vertegenwoordiger van het bedrijf liet een aantal slides zien waar de pro versies van beide consoles vertoond werden. Normaal verwacht je geruchten vanuit informanten maar deze keer lijkt het er op dat er zeer openlijk een fout is gemaakt door de TV ontwikkelaar. Is het puur speculatie vanuit TCL of hebben ze meer informatie die nog niet publiekelijk gemaakt mag worden?

Poolse journalist Maciej Zabłocki was ter plaatsen en maakte foto’s van de presentatie. Zo schrijft de Poolse nieuwssite PPE in een artikel. Zo beweert TCL dat we de tussen generatie in 2023 – 2024 mogen verwachten en dat beide consoles zich zullen focussen op 60 tot 120 frames per seconde met een resolutie van 2160p. Waar we het nu vaak nog moeten doen met 30fps. Ook beweert TLC dat de consoles 8K video kan afspelen. De consoles zouden gaan draaien op de nieuwste AMD GPU namelijk de AMD Radeon RX 7700 XT.

Er gaan al langer geruchten dat beide console giganten werken aan pro versies voor beide consoles. Als de geruchten kloppen dan is het aannemelijk dat zowel Microsoft als PlayStation niet blij zullen zijn met TCL. Verrassend is het wel aangezien de huidige generatie consoles nog steeds moeilijk verkrijgbaar zijn dankzei de grote chip tekorten waar de hele industrie last van heeft. Deze tekorten kunnen tot 2024 aanhouden. Zou het dan wel slim zijn om nog een reeks aan consoles te introduceren? De tijd zal het leren maar een interessante ontwikkeling is dit wel.

Vind jij het een goed idee dat er weer een tussen generatie komt? Of ben je van mening dat ze eerst moeten zorgen dat er genoeg consoles beschikbaar zijn voor iedereen. Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.