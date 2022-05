PlayStation: Series, PSVR2, God of War en State of Play

Sony heeft reeds zijn jaarlijkse business meeting gehad waar ze dieper ingaan op alle cijfers en verwachtingen van de komende jaren. Vaak wordt hier ook het een en ander onthuld voor de PlayStation brand, zo ook de bevestiging van een paar nieuwe samenwerkingen.

Eerder kwam al het nieuws vrij dat Sony een partnership aan zou gaan met Amazon Prime om een serie gebaseerd op de God of War franchise op te zetten. Deze partnership lijkt bij deze dan ook bevestigd te zijn. Maar dat is niet alles, zo blijkt uit hun report dat er ook een partnership is opgezet met Netflix die zal gaan werken aan een serie gebaseerd op de populaire Horizon reeks.

Wellicht de meest rare keuze is de 3de franchise die een film krijgt, Grand Turismo. Deze film zou Sony graag gemaakt zien worden door Neill Blomkamp die vooral bekend is van zijn films District 9 en Chappie. Deze series en films voegen zich bij de reeds aangekondigde The Last of Us serie voor HBO, de Ghost of Tsushima film, Twisted Metal serie en de Uncharted film die laatst is uitgekomen in de bioscoop. Verder zouden er nog 10 andere IP’s in verschillende stadia van development zijn voor zowel TV als film.

Aside from Twisted Metal, The Last Of Us and Ghost of Tsushima, there are 10 more PlayStation IPs coming to film and TVhttps://t.co/aWkfzIdeHX pic.twitter.com/ODovoBR7vy — Nibel (@Nibellion) May 26, 2022

Verder heeft Sony laten weten dat de PSVR zal lanceren met 20+ grote first en third party games en investeert het bedrijf in meer nieuwe IP’s dan ooit. Waarvan 2 live service games dit fiscale jaar nog uit gaan komen. Een daarvan is hoogstwaarschijnlijk de factions modus van The Last of Us: Part 2. De komende jaren zal er ook een meer agressieve groei richting mobiel en PC plaatsvinden.

From Sony’s recent investors briefing – PSVR2 to launch with “20+ major” first and third-party titles

– more investment in new IPs than before

– two live-service games planned to drop in FY22

– “aggressive growth plans” for mobile & PChttps://t.co/PXplzKh3Uv pic.twitter.com/GhTBhVcxLk — Nibel (@Nibellion) May 26, 2022

Een van de games die dit jaar waarschijnlijk nog uit gaat komen is God of War, de game heeft namelijk een rating gekregen in Korea wat maar 1 ding kan betekenen. Santa Monica Studios zal zich snel kunnen gaan opmaken voor de marketing push. Met als verwachte releasedatum ergens tussen Augustus en November. Verwacht dus snel meer informatie.

De eerst volgende mogelijkheid waar we deze informatie wellicht zullen krijgen is bij de volgende State of Play die zal plaatsvinden op de nacht van donderdag 2 juni op vrijdag 3 juni vanaf 00:00 uur Nederlandse tijd, te bekijken op Twitch en YouTube. In deze State of Play zal er 30 minuten aan aankondigingen plaatsvinden van third-party studios maar ook sneak peeks van een aantal PSVR 2 games.

State of Play returns next week! Tune in live at 3pm PT on June 2 for reveals, announcements, and more: https://t.co/3lqi9GL9VZ pic.twitter.com/NLLTAgvgLY — PlayStation (@PlayStation) May 27, 2022

