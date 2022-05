Star Wars Jedi: Survivor aangekondigd met CGI trailer

Er gingen al een tijdje geruchten rond dat er tijdens Star Wars Celebration een sequel op Star Wars Jedi: Fallen Order aangekondigd zou worden, op het event is zojuist Star Wars Jedi: Survivor aangekondigd met een CGI trailer.

Star Wars Jedi: Survivor speelt zich 5 jaar af na de gebeurtenissen van de eerste game. In de trailer is te zien dat Cal Kestis, de hoofdpersonage van de Jedi reeks, een Pau’an ontmoet. Dit zijn de lange mensachtige wezens die Obi-Wan op Utapua ontmoet in Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith. Ook de Grand Inquisitor (Leider van de Jedi hunters die onder Darth Vader werken). Die nu in de Obi-Wan Kenobi serie opnieuw zijn intrede maakt, is van dit ras.

We zien in de trailer dat Cal het aan de haal krijgt met een eenarmig figuur met een rode lightsaber en dat hij een zeer bleke verschijning tegenkomt in een Bacta-tank. Wat verder nog meer opvalt is dat Cal een nieuwe lightsaber heeft. Aan het einde van de eerste game had hij een lightsaber die losgekoppeld kon worden. Het is dus goed mogelijk dat hij aan het begin van dit vervolg om wat voor reden dan ook zijn lightsaber opnieuw moet bouwen. Dit gebeurt vaak in games zodat je de game niet direct overpowered begint. Verder is de enige companion die we in de trailer te zien krijgen de trouwe droid BD-1. Wat er met de rest van Cal zijn lotgenoten is gebeurt is dus vooralsnog een raadsel. Er gingen geruchten dat er voor deze game meerdere characters speelbaar zouden zijn op meerdere punten in de game maar of deze geruchten waar zijn is niet uit de trailer te halen.

De game wordt wederom ontwikkeld door Respawn Entertainment en gepublished door Electronic Arts in samenwerking met Lucasfilm Games. De game zal in 2023 komen voor de PlayStation 5, Xbox Series X/S en PC. Is de tijd van next-gen dan eindelijk aangebroken?

Kijk jij er al naar uit om weer in de huid van Cal Kestis te te kruipen, of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.