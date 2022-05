Review: My Time at Sandrock Early Access

Leven in een woestijn met een Wilde Westen thema. My Time at Sandrock is precies dat. Het vervolg van My Time at Portia brengt de speler dit keer naar Sandrock. Origineel was het de bedoeling dat de game een DLC zijn voor zijn voorganger. Maar toen Pathea Games er eenmaal aan was begonnen, bleek het dat hun ideeën verder reikten dan simpelweg een DLC uitbrengen. Daarom maakten de makers de keuze om er een standalone titel van te maken. De game is inmiddels in Early Access uitgekomen. En vandaag lezen jullie wat wij ervan vonden.

My Time at Sandrock lijkt in de basis heel veel op zijn voorganger My Time at Portia. Echter maar dan beter gepolijst. De omgeving, personages, gebouwen en de monsters zien er allemaal stuk voor stuk beter uit. Maar dat mogen we ook wel verwachten van een vervolg game. Gelukkig voldoen ze ook aan de verwachtingen. Uiteraard zijn er wat probleempjes met bepaalde gebieden en textures maar we moeten dan ook niet vergeten dat de game in Early Access is uitgekomen. Oftewel de game is eigenlijk nog lang niet af en wordt door ontwikkeld op basis van de feedback en hun eigen plannen.

Voor nu staan er de volgende updates op de programma: Multiplayer, Changing Seasons en Children. De multiplayer spreekt voor zich, maar is voornamelijk zodat spelers samen kunnen spelen en hun workshops kunnen verbeteren. Changing Seasons gaat doen wat de naam zegt. Er gaan jaargetijden komen in het spel die zich afwisselen in het spel. We zien nu al het verschil met sneeuwpoppen en sneeuw in de winter bijvoorbeeld. Hopelijk komen daar nog seasonal monsters, voorwerpen en planten bij. Voor nu is dat nog vrij algemeen met een enkeling die alleen in een bepaalde seizoen groeit of te vinden is. Children wordt een update voor My Time at Sandrock waarin je kinderen die je kan krijgen ook opgroeien.

Veranderingen in My Time at Sandrock

Naast de vele overeenkomsten met My Time at Portia zijn er genoeg nieuwe elementen in My Time at Sandrock. Zo doet Sandrock zijn naam eer aan. Het stadje ligt boven op een metropolis dat begraven is onder een woestijn. Zand overal en water is praktisch niet te vinden. En die twee dingen zijn nou net de grote verschilmakers zijn tussen Portia en Sandrock. De minst erge en wel een leuke toevoeging is de zand die rondwaait en in je machines terecht kan komen. Als er teveel zand in je machines komt zal je machine een stuk trager werken dan wanneer deze zandvrij is. Gelukkig kan je een afstoffer maken en je machines schoonmaken van het zand. Een klein klusje eens in de zoveel dagen en niet vervelend om te doen.

Maar dan komen we bij een bron van irritatiepuntjes: water in My Time at Sandrock. Het is logisch dat water schaars is in een woestijn en dat is dan ook niet erg. Maar om al je machines naast brandstof geheel afhankelijk te maken van water is wel irritant. Doordat water schaars is betaal je gewoon veel Gol om je machines draaiende te houden. Je kan ook dauw vinden in stenen en planten die om je heen groeien. Ook kan je een dauw machine maken die water verzamelt. Echter zijn dat hele langzame manieren om water te verzamelen en heb je een volledig dauwverzamelplaats nodig met machines om rendabel water te verzamelen. Ik had graag gezien dat er of upgrade mogelijkheden zijn voor je machines of betere machines om water te verzamelen in het spel zouden komen. Zoals het water nu geregeld wordt in de game is het meer een irritatie dan een leuke spel element.

De vernieuwde dungeons en grotten in My Time at Sandrock waarin je onder andere mineralen kan verzamelen zijn ook veranderd en verbeterd. Dungeon delven is een stuk leuker en gemakkelijker gemaakt. De schattenzoeker die je op je gezicht doet kan je nu ook uitbreiden en sterker maken. Er is nu ook meer een visueel verschil tussen de grotten en Dungeons. Het toevoegen van het verzamelen van scrap en een scrapmachine is een aardige toevoeging om snel en goedkoop basic materialen en mineralen mee te maken.

Verdict

My Time at Portia en My Time at Sandrock zijn nog steeds twee games die heel erg op elkaar lijken. Maar desondanks zijn de nieuwe toevoegingen en verbeteringen aan het nieuwe deel in de serie voldoende zodat de game toch een beetje uniek voelt ten opzichte van zijn voorganger. Het zand en het water in Sandrock zijn een hit en een miss. Maar de miss(water) kan een hit worden als ze iets gemakkelijker of goedkoper maken om water te verzamelen of te verkrijgen. Het zand voegt een klein mini gamepje toe die niet storend is. De nieuwe dungeons en grotten zijn ook geweldig en stuk vermakelijker om erin te verkennen. Ondanks dat de game in Early Access is , is de opvolger nu al een stuk leuker dan zijn voorganger. Hopelijk laten de updates niet te lang op zich wachten en komen er snel performance updates.