Review: Dolmen

Dolmen is een sci-fi action adventure game waarin je reist naar een verlaten planeet op zoek naar geheimen en om te achterhalen wat er zich heeft afgespeeld waardoor de planeet opeens “verlaten” lijkt te zijn.

Een gloednieuw sci-fi avontuur voor fans van games met de uitstraling en feel van Dead Space en de intense speelstijl van games zoals Dark Souls, Tenchu of Ninja Gaiden. De laatste twee uit het rijtje zijn al iets ouder, maar passen toch net iets meer bij de speelstijl dan eerder genoemde Dark Souls. Dolmen probeert echter om het beste van beide werelden te combineren voor een smakelijke maaltijd met een grimmige ‘alien’-sfeer, nagelbijtende actie en een verstopte, creepy en afgezonderde manier van storytelling. Als dit goed uitpakt, is Dolmen op bepaalde momenten ook een hele smakelijke maaltijd, al laat de game je met een aantal happen toch achter met een wat mindere nasmaak.

Revion Prime

Als space-held reizen we af naar een planeet bekend als Revion Prime. Het is een planeet met veel gevaren en al spelend komen we er achter wat er is gebeurd op deze planeet. De oorspronkelijke bewoners zijn verdwenen. Maar hoe? Waarom? Via verschillende objecten, terminals en korte sequenties komen we steeds meer te weten van de verscholen horrors die Revion Prime teisteren. De setting die hier wordt gecreëerd is top. Het gevoel van een loerend kwaad uit de donkere gaten van de planeten en de verwoeste ruimtestations houdt je voortdurend scherp. Mondjesmaat leren we steeds meer over de verdwijningen, de gebeurtenissen en het feit dat we als mensheid misschien wel gewaarschuwd zijn door de oorspronkelijke bewoners. Waarom hebben we niet geluisterd?

Alhoewel het niet onze main-drive is om Revion Prime af te speuren vormt deze natuurlijke rode draad een uitstekend handvat om verder te verkenschoenen aan te trekken. Het bespeuren van ieder hoekje op Revion Prime is dan ook een erg leuk aspect van de game. Het enige nadeel is, dat heel weinig te verkennen valt. De vertakkingen van het rechte pad zijn niet meer dan een paar minuten aan extra speelstijl en bestaan vaak uit een cirkel die terugleidt naar het pad om verder te gaan. Het is in totaal dan ook geen hele lange game. Je merkt in de pacing al snel dat je ieder gebied snel doorkruist en al sneller dan je verwacht te maken krijgt met een volgend baas-gevecht.

Het duurde eventjes voordat ik kon wennen aan de snelle pacing van de game en ik had voortdurend het gevoel dat ik te snel ging, of iets had overgeslagen. Dit bleek niet het geval te zijn. Een eerste playthrough duurt zo’n 10 tot 15 uurtjes. Het korte eind als je puur het rechte pad volgt. Het langere eind als je tussendoor op verkenning uit gaat, af en toe terugkeert naar je schip, en aandacht besteed aan het upgraden van je uitrusting. Kijkend naar een 100% Playthrough ben je met een uurtje of 20 wel klaar.

Herover de Dolmen

Uiteindelijk zijn er op Revion Prime beland om de Dolmen te heroveren. Dit zijn een soort van speciale kristallen met unieke krachten. Uiteraard zijn wij niet de enige die geïnteresseerd zijn in deze speciale kristallen. De velen gevaren die we onderweg tegenkomen houden ons maar al te graag tegen. Met een intense combat speelstijl moeten we afrekenen met deze buitenaardse wezens. Ze komen in verschillende vormen en maten. Van gedaantes die lijken op de Xenomorphs uit Dead Space, tot humanoids met zwaarden en pistolen, trouwe viervoeters (maar niet aan ons), maar bijvoorbeeld ook grote bazen die wachten op het einde van ieder uniek speelgebied.

We staan er niet met blote handen voor gelukkig. Een pistool en slagwapen naar keuze gaan ons op weg helpen. In het begin van de game kies je je zogenaamde klasse uit. Je kunt kiezen om je krachten meer te focussen op vuurwapens, of slagwapens zoals twee korte zwaarden, of juist één groot zwaard die je met twee handen moet vasthouden.

Vervolgens ga je een beetje te werk zoals je bent gewend uit de Dark Souls titels. Rusten bij een rustpunt zorgt voor een nieuwe checkpoint. Je vult hier ook je levenspunten en energiereserve bij, maar alle vijanden die je onderweg hebt verslagen komen weer tot leven. In Dolmen transporteer je via de dood en via de checkpoints naar alternatieve tijdlijnen. Als je sterft word je tijdlijn gewist, maar kan je je verloren kristallen terughalen bij je lijk. Net zoals Dark Souls dus.

De twee belangrijke resources om mee te stoeien zijn je stamina en energie. Stamina loopt leeg door te rennen, de ontwijken of te slaan met je slagwapen. Energie loopt leeg door te schieten met je vuurwapen. Beide metertjes lopen vanzelf weer vol, maar je kunt je energie meter ook gebruiken om je levenspunten aan te vullen. Als je dit doet gebruik je een gedeelte van je energie en deze vult zichzelf niet meer vanzelf aan. Je kunt nu dus minder gebruik maken van je vuurwapen totdat je je energie meter weer aanvult bij een checkpoint of een batterij vindt/gebruikt om je energie op te laden.

Gameplay

Dolmen op de PlayStation 5 ziet er prima uit. Het is niet de mooiste, maar ook niet de lelijkste game. De laadtijden zijn nog iets aan de lange kant als we kijken naar de PS5-standaard. Voor de gunplay maakt Dolmen mild gebruik van de adaptive triggers. Qua performance zit het ook wel goed als je speelt in de performance mode. In de Quality mode ziet het er wat gelikter uit, maar is de framerate minder stabiel. En deze stabiele framerate ga je wel nodig hebben in Dolmen, want het speelt niet altijd heel erg soepel. De combat, voornamelijk van dichtbij, is erg stroef. Ook lijkt het er op dat de hitbox niet altijd even nauwkeurig is en pakt dit meestal niet goed uit voor jou als speler. Vooral met de class die het grote zwaard heeft voelt de game soms erg niet responsief door het gebrek aan animation-canceling. Iedere zwiep met je zwaard is traag en kan niet onderbroken worden waardoor je soms het idee krijgt dat het spel niet reageert op jouw ontwijk-poging. Hierdoor werd ik een speelstijl in geforceerd waarin ik voor mijn gevoel heel langzaam moest spelen en minder actievol kon spelen dan ik had gehoopt.

Verdict

Dolmen is een sci-fi soulslike met milde horror elementen die het beste uit de werelden van Souls en Dead Space wilt combineren. Op momenten werkt dit. Maar op veel momenten ook niet. De erg gelimiteerde gebieden en de beperkte verkenningsmogelijkheden spreken de vibe die de game al vroeg neer wilt zetten tegen. In plaats daarvan is Dolmen een vrij kort maar toch interessant tussendoortje waarbij de meeste uitdagingen op het gebied van combat te maken hebben met de stroeve manier van besturing en niet zo zeer de gevaarlijk uitziende monsters. Gezien de rustige periode en prijskaartje is Dolmen in ieder geval wel het proberen waard voor de sci-fi, horror en souls-like fan.