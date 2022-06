Pokémon Scarlet en Violet vanaf 18 November beschikbaar

Pokémon is sinds zijn conceptie nog steeds erg geliefd bij zowel jong en oud. Na het succes van Pokémon: Arceus, de eerste open wereld game binnen het genre. Krijgen ook de nieuwe generatie games deze insteek.

In de nieuwste trailer is te ziet dat we dit jaar niet 1 maar 2 nieuwe professoren krijgen, Professor Sada (Scarlet) en Professor Turo (Violet). De trailer toont ook een mogelijk eerste blik op je vriend in de game die de naam Nemona heeft. Verder krijgen we een eerste blik op de combat die weer zoals vanouds in turn-based format zal terugkeren. Op de website van de game is nog meer informatie vrij gegeven.

Verder wordt er onthuld dat er een mogelijkheid komt om de game in co-op te spelen. Samen met in totaal 4 spelers kan je de wereld van Scarlet/Violet gaan verkennen, te vechten of te handelen. De wereld is deze keer gebaseerd op Spanje waardoor het een zomerse en vrolijke uitstraling heeft. Pikachu is natuurlijk weer van de partij en de nieuwe starters (Sprigatito, Fuecoco en Quaxly) zijn ook te zien. Ook worden er meerdere nieuwe Pokémon getoond met de naam Pawmi, Smolvi en mijn persoonlijke favoriet, Lechonk. De 2 legendary Pokémon hebben draak-achtige uitstraling en hebben de namen Koraidon (Scarlet) and Miraidon (Violet) gekregen.

Wellicht droeviger nieuws is dat Junichi Masuda, medeoprichter van de ontwikkelaar van de Pokémon-games Game Freak, het bedrijf zal gaan verlaten. Hij heeft namelijk een nieuwe rol gekregen binnen The Pokémon Company. Hij zal zich vooral bezig gaan houden met het merk in zijn algemeen. Hij richte in 1989 de studio Game Freak op samen met Satoshi Tajiri en Ken Sugimori. Hier was hij betrokken bij vrijwel elke productie en had hij zelfs de regie over Pokémon Ruby en Sapphire, FireRed en LeafGreen, X en Y en Let’s Go Pikachu en Let’s Go Eevee.

Het is vanaf nu mogelijk om de game te pre-orderen in de eshop van Nintendo. Zowel Pokémon Scarlet als Violet zullen vanaf 18 November 2022 beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch.