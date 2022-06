De Sims 4 teased nieuwe content

De Sims 4 maakt ons lekker met nieuwe inhoud op een hele cryptische manier. Tiktok en Reddit houden het niet meer, er wordt druk gespeculeerd over de mogelijke inhoud van de nieuwe pack. Nou kunnen wij natuurlijk lekker mee speculeren dus dit is wat wij denken!

Het is al een tijd geleden dat er een grote pack uitkwam van de Sims 4, hoog tijd voor nieuwe content al zeg ik het zelf. De Sims makers zijn altijd fan geweest van mysterieuze dingen en het paranormale. Dit is goed terug te zien in eerdere game packs zoals onder andere Strangerville, Magisch Rijk en Vampiers. De tease lijkt ook erg op iets paranormaals als we kijken naar het plaatje. De Sims gebruikt paranormale aspecten altijd al in de spellen, ook eerdere Sims lijnen hadden altijd minstens één pack waar je kon spelen met vampiers, heksen of ander gespuis. Voor sommige spelers waren dit dé packs die ze moesten hebben.

Als we eens goed kijken naar de twitterpost van het officiële The Sims account zien we een watertje met een donker bos en een volle maan, in het donker dus. Dit zijn denk ik belangrijke aanwijzingen. De vibe voelt een beetje spookachtig zo in het donker, zeker met die maan aan de hemel. Als we dan verder klikken op de YouTube link van de post komen we op een pagina met een première, een première van de nieuwe content dat morgen live zal gaan. De titel vraag of we klaar zijn om helemaal wild te gaan. Nog een belangrijke hint volgens ons. De bio van de Youtube première luidt: a new pack is rising soon. Een maan komt bijvoorbeeld ook op, dit is weer een duidelijke link met de vorige hints. Tot slot eindigt de bio met: tune in at 8 a.m. PT on June 2 for a glimpse at who you could be after dark. Wat zullen we kunnen zijn na het donker..?

Wij gokken dat het iets te maken heeft met een horrorthema, want die hints zijn duidelijk. Een vampier thema hebben we al, zullen we ons gaan wagen aan echte weerwolven? Wij gaan het goed voor je in de gaten houden! Durf jij het aan?

Morgen is het zover! Wat denk jij dat de nieuwe inhoud zal bevatten?