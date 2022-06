Sonic Frontiers laat eerste gameplay beelden zien

Het mogen duidelijk zijn waar de inspiratie vandaan komt. SEGA laat via IGN First de aller eerste minuten gameplay zien van Sonic Frontiers. Een Sonic titel in een geheel nieuwe stijl.

De video concentreert zich op het eerste open gebied van Sonic Frontiers. Een open eiland met veel bergen en heel veel groen. Tussen de grote groene oppervlakten liggen ruïnes en vreemde bouwwerken van oud steen, tot metaal. Bruggen, torens, railsystemen en nog veel meer. Het lijken wel mini-Sonic levels die zijn verwerkt in een grotere open wereld.

We zien Sonic die het eiland verkent en zich verplaatst via rails, verre sprongen en uiteraard, heel snel rennen. Het lijkt er op dat snel gaan niet de enige manier is om voortgang te boeken in deze nieuwe Open Wereld Sonic game. We zien Sonic verschillende puzzels oplossen om doorgangen te openen. Check de beelden hier beneden:

IGN gaat voor de rest van de maand juni meer nieuws uitbrengen over de open-world Sonic titel. Eerder verscheen er al een teaser. Binnenkort komen er waarschijnlijk meer beelden en details. Zo weten we al dat er binnenkort een interview online wordt geplaatst. Deze gaat ons waarschijnlijk veer meer vertellen over de grote verschillen ten opzichte van voorgaande games.

Een nieuwe richting voor Sonic. Hoog nodig. Maar is het de juiste? Wat zijn jouw eerste opvattingen?