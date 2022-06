Dragon Age: Dreadwolf is de titel van de volgende game

Na het grote succes van Dragon Age: Inquisition wachten de fans van de serie al een lange tijd op meer nieuws omtrent de volgende game. Op meer informatie moeten we nog even wachten, maar de titel is al bekend gemaakt! Dragon Age: Dreadwolf komt eraan.

Spelers van de vorige game zijn al ruim bekend met Solas AKA de Dread Wolf. In de Trespasser DLC voor Dragon Age: Inquisition komen we erachter dat Solas, onze trouwe companion, de Dread Wolf blijkt te zijn. Zoals BioWare omschrijft op hun blog denken sommige dat de Dread Wolf een oude elven god is, andere zeggen weer dat het een verrader is van het volk. Of toch een held die onze wereld van de ondergang wilt redden koste wat kost? Zijn motieven zijn vreemd en zijn methodes discutabel waardoor hij de naam heeft als een bedriegend wezen die donkere en gevaarlijke spelletjes speelt.

Dragon Age: Dreadwolf moet een game gaan worden die zowel voor nieuwkomers als oude spelers te begrijpen is. Solas zal zich namelijk netjes aan je voorstellen in de nieuwe game, wanneer de tijd daar rijp voor is. In de blogpost wordt beschreven dat het gebruik van Solas een eindeloos hoeveelheid aan mogelijkheden zal bieden, waar zal het verhaal heen gaan?

May the Dread Wolf take you. Your newest adventure begins in Dragon Age: #Dreadwolf. pic.twitter.com/riYYZXS7O1 — Dragon Age (@dragonage) June 2, 2022

De game zal echter niet dit jaar gaan uitkomen dus alle vragen die je hebt over de game zullen nog even op zich moeten laten wachten, echter zal het wachten niet heel lang duren aangezien we later dit jaar meer informatie gaan krijgen. Voor welke consoles de game uit moet komen is ook nog niet bekend.

De game werd voor het eerst getoond in de Next-Gen showcase trailer die EA met de wereld deelde tijdens EA Play in 2020. Later dat jaar tijdens The Game Awards werd de eerste teaser van de Dread Wolf onthuld.

