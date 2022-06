Resident Evil 4 Remake aangekondigd met releasedatum

De kogel is door de kerk. Resident Evil 4 Remake komt er aan! De game krijgt ook exclusieve content voor de PlayStation VR 2. We krijgen ook al een releasedatum en nog meer Resident Evil nieuws.

Resident Evil fans kunnen hun lol op in 2023 want de remake van Resident Evil verschijnt op 24 maart 2023 onder andere op PlayStation 5 met exclusieve content voor PlayStation VR 2. Als dat nog niet genoeg is, verschijnt Resident Evil Village ook voor PlayStation VR 2. Het is nog niet duidelijk of de huidige PlayStation 5 versie voldoende is om de game in VR te spelen. Er is ook nog geen releasedatum aangekondigd voor de VR versie van Village.

Check hier beneden de trailer voor de Remake van Resident Evil 4.

En hier de trailer voor de VR versie van Village.

Uitgaand van bovenstaande beelden lijkt het er op dat de PlayStation VR 2 inderdaad een stuk krachtiger is dan zijn voorganger. Hoe het er uiteindelijk van binnen uit ziet moeten we uiteraard zelf nog gaan ervaren zodra de headset eindelijk verschijnt voor PlayStation 5 spelers.