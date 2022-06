Final Fantasy XVI verschijnt in de zomer van 2023

Sony’s State of Play van 3 juni 2022 sluit af met niets minder dan een nieuwe trailer voor Final Fantasy XVI. We krijgen helaas nog geen concrete releasedatum, maar wel een indicatie. Zomer 2023. Check hier beneden de beelden!

Een groot element in Final Fantasy XVI is de strijd tussen de vele Eikons. De trailer ligt ze dan ook allemaal eventjes uit. Je gaat deze Eikons kunnen oproepen tijdens gevechten. Iedere Eikon geeft Clive Rosfield unieke aanvallen. Het kan zelfs voorkomen dat de verschillende Eikons met elkaar in de kling komen en je midden in de actie wordt gedropt.

Als we mogen uitgaan van de blog post is de ontwikkeling van de game bijna rond. Het team maakt zich nu gereed om de laatste fase van ontwikkeling in de duiken. In deze fase strijken ze zoveel mogelijk foutjes eruit en wordt het hele plaatje volledig opgepoetst. Square Enix lijkt voor deze laatste fase een ruim jaar te rekenen. Een flinke poos, maar dat belooft hopelijk goed nieuws voor de trouwe fans. Ruim voldoende tijd om een volwaardig, werkend en strak product te leveren waar we over een jaartje in mogen duiken. Hiroshi Takai vermeld dat Final Fantasy XVI in de huidige staat al speelbaar is van begin tot eind.

De Titan en Garuda Dominants

De nieuwe trailer stelt ook voor aan twee nieuwe Dominants. De Eikon Titan Hugo Kupka en Benedikta Harman, de Eikon van Garuda. Hugo, een adviseur die snel uitgroeide tot een vertrouwde man op gebied van politiek en krijgsmachten. Benedikta, Warden of the Wind is op een missie om de tweede Eikon van Vuur te vinden. Onderweg kruist haar pad met Clive en is ze noodgedwongen haar verleden te aanvaarden.

Binnenkort spreekt Square Enix met de media in interviews die gepland worden om nog meer details over de game bekend te maken.