Spider-Man Remastered en Miles Morales slingeren naar je PC

Beide Spidey games (die samen met Marvel) zijn ontwikkeld door Insomniac wisten bij menig fan in te slaan als een bom. In de games speel je met zowel Peter Parker als Miles Morales om New York te beschermen tegen een grote groep aan superschurken. De games waren al beschikbaar voor de PlayStation 4 en 5, zowel de Remaster als Miles Morales kregen ons een 9!

De games hebben het in de verkoop ook fantastisch gedaan. Vanaf 15 Mei 2022 waren er wereldwijd meer dan 33 miljoen exemplaren verkocht van de gehele Marvel’s Spider-Man serie. Hoog tijd dus voor een PC versie. Het wachten zit er bijna op, eind dit jaar komen beide games naar de PC. Uiteraard betekent dit ook een aantal upgrades.

In de trailer wordt een eerste blik gegeven op de PC versie van Spider-Man Remastered voor de PC. Een aantal van de functies die je kan verwachten is het spelen met zowel de controller als muis en toetsenbord. Alle standaard functies die je kan verwachten bij de PC versie zoals ray-traced reflecties en aanpasbare render settings zijn ook inbegrepen. Dichter bij de release zullen er meer details en extra’s aangekondigd worden.

Beide PC versies worden ontwikkeld door de onlangs opgekochte Nixxes Software studio, die gebaseerd is in Utrecht.

We’re grateful to our PlayStation Studios partner studio Nixxes Software for fully optimizing Marvel’s Spider-Man Remastered and Marvel’s Spider-Man: Miles Morales for PC. Our production team has been thrilled with Nixxes’ collaborative spirit and commitment to quality. We see a lot of ourselves when working with Nixxes.

“I am extremely pleased with our collaboration with Insomniac on the Marvel’s Spider-Man series, the shared support provided between our teams and their dedication to quality above all is inspiring. It allows our team to leverage our technical expertise and focus on creating the best possible PC experience that takes advantage of all the exciting possibilities the PC platform has to offer. Our team has always been big fans of the work from Insomniac and partnering with them to bring Marvel’s Spider-Man Remastered and Marvel’s Spider-Man: Miles Morales to PC in the best way we can is something we are incredibly excited about.”

– Jurjen Katsman (Nixxes, Oprichter en Senior Director van Development)