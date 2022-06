Komt de The Last of Us Remake in september?

Een recente Tweet suggereert dat de The Last of Us Remake al in september 2022 verschijnt. De Tweet leest: Part 1 – 02.09-2022, gevolgd door een icoontje van een controller en een laptop. Betekent dit dat de remake gelijktijdig verschijnt op PlayStation 5 én PC?

De Tweet op zich biedt weinig garantie, maar de timing is wel frappant. De Twitter gebruiker is pas sinds deze maand actief en lekte eerder deze maand al de Sony State of Play aankondigingen. PlayStation’s eigen titels bleven uit tijdens deze show, wat hint op een mogelijke vertoning van enkele Sony games tijdens de Summer Game Fest avond van Geoff Keighley. Zo niet, dan zien we binnenkort nog een eigen showcase van PlayStation om hun aankomende games in het daglicht te zetten.

PART 1 – 02.09.2022

🎮/💻 — The Snitch (@insider_wtf) June 8, 2022

Terwijl de geruchte release datum van de The Last of Us Remake is vastgesteld op 2 september, lijkt het er op dat God of War Ragnarok is uitgesteld naar het vierde kwartaal van 2022. De game had tot op heden een placeholder releasedatum van 30 september (het einde van Q3), wat suggereerde dat de game voor eind september zou verschijnen. De placeholder datum is ondertussen aangepast naar eind december. Het einde van Q4 dus. Betekent dit dat Sony kort geleden intern besloten heeft om de release van God of War iets op te schuiven voor de release van de The Last of Us Remake? We zullen het moeten zien.