De Horizon TV show krijgt mogelijk de titel Horizon: 2074

Sony is al een tijdje hard bezig om al hun beste franchises multimediaal te maken, waaronder films en televisie shows, bekende insider Jeff Grubb had meer te vertellen over de Horizon show.

Jeff Grubb, de beste man die vooral bekend staat om van zijn inside info. Informatie die hij dan ook met alle liefde met de rest van de wereld deelt. In zijn show GrubbSnax: The Last Bite (die hij host voor GiantBomb) bespreekt hij vaker informatie die nog niet publiekelijk bekend is. In de laatste aflevering beginnend vanaf 28:30 bespreekt hij meer informatie omtrent de Horizon TV Show, je bekijkt de aflevering hier.

De informatie die hij te horen heeft gekregen is dat de show zich in Toronto zal afspelen. De show zal zich splitsen tussen de periode van de games en het jaar 2074. Jeff noemt het jaartal 2074 maar het kan echter ook 2064 zijn, aangezien dit meer past bij de actuele timeline in de games. De show zal daarom ook de titel Horizon: 2074 of 2064 krijgen. Het moet zich gaan afspelen in het universum van de games en is daarom geen reboot. Waarschijnlijk zullen we een kijkje krijgen tijdens het begin van “the fall” en de faro plague. De show zal daarom ook meerdere elementen vanuit de games meer diepgang en uitleg gaan geven. Of het een animatie of live action serie wordt is nog niet bekend. Welke acteurs hiervoor gecast gaan worden en welke releasedatum de show zal krijgen is ook niet bekend. Wat we wel weten is dat de show ontwikkeld wordt door Netflix.

