Aanstaande Capcom Showcase met Dragon’s Dogma?

De Capcom showcase zal volgens de website in het teken staan van aangekondigde games. Als we Twitter user @geronimo_73_ mogen geloven zijn het de volgende games:

Een lijstje met games aankondigen voor een showcase is niets nieuws, maar het opvallende is dat deze gebruiker deze lijst al eind mei voorspelde met de dag van de Capcom Showcase op 13 juni. Opvallend is ook dat de director van Dragon’s Dogma de aankondiging van de show heeft gedeeld via Twitter.

Introducing the #CapcomShowcase, a new livestreamed digital event bringing you the latest #Capcom game information. Tune in on June 13, 3pm PT for around 35 minutes of news and in-depth updates on previously announced Capcom titles.https://t.co/fcLu2YjbYs pic.twitter.com/XHZu7iKJzz

— Capcom USA (@CapcomUSA_) June 7, 2022