Summer Game Fest 2022 kondigt tal van indie games aan.

Tijdens de uitzending van de Summer Game Fest 2022 zijn er een tal van indie games bekend gemaakt of hebben we nieuwe beelden van gekregen. Hieronder volgt een korte opsomming van alle indie games die er vanavond de revue zijn gepasseerd. Eveneens vindt je hier ook alle trailers die ervan vertoond zijn.

Indie games die zijn aangekondigd tijdens de Summer Game Fest 2022: Fort Solis, Witchfire, Flashback 2, Aliens Dark Descent, Routine, Outriders Worldslayer, Stormgate, American Arcadia, Highwater, Goat Simulator 3, Neon White World, Cuphead: The Delicious Last Course, Midnight Fight Express, Zenless Zone Zero, Star Rail, TMNT: Shredder’s Revenge, Metal: Hellsinger, Nightingale, Gotham Knights en Warhammer 40K: Darktide.