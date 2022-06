Meer The Last of Us info tijdens Summer Game Fest

Eerder vandaag was er een lek over de aankomende remake van The Last of Us: Part 1. Maar Neil Druckmann had meer informatie te delen on stage bij Summer Game Fest.

Last of Us: Factions is al een tijd geleden aangekondigd en moet een free-to-play multiplayer variant worden op The Last of Us. Sony investeert de laatste tijd veel in free-to-play en live service games. Wellicht een van hun grootste franchise kon daarom ook niet uit blijven. Factions zal in 2023 gereleased worden en er is een eerste artwork getoond. De game schijnt een hele grote map te krijgen die te zien is in de vrijgegeven image.

De HBO Show, gemaakt door Chernobyl director Craig Mazin belooft een groot en natuurgetrouw project te worden. Neil Druckmann noemt het een geweldige ervaring waarvan hij vaak emotioneel is geworden. Morgen wordt de laatste film dag gedraaid door de crew. Verder deelt Neil dat hij zelfs een aflevering zelf heeft geregisseerd. Hij prijst het acteer werk van Pedro Pascal en Bella Ramsey hij noemt het de meest authentieke videogame adaption in een serie tot nu toe. De serie heeft nog geen releasedatum maar we zouden binnenkort meer te horen krijgen. De show zal te zien zijn op HBO Max. Troy Baker en Ashley Johnson (de voice actors van Joel en Ellie) kwamen ook op het podium en krijgen beide een rol in de serie. Welke rol ze krijgen wordt tot nu toe nog geheim gehouden. Neil toont ons verder nog een eerste beeld van de game. Deze scene is gebaseerd op het gedeelte in de game dat zich in het museum af speelt.

De remake van The Last of Us is geheel vanaf de grond opnieuw gebouwd waardoor ze de kracht van de PlayStation 5 compleet konden benutten. De originele art director was daarom ook betrokken bij de remake om het zo authentiek mogelijk te houden. De gedachtegang achter de remake was vooral om te zorgen dat het samen met Part 2 een gehele ervaring wordt. De originele performances worden hergebruikt maar dan enhanced met meer details. Verder is er ook een nieuw AI systeem en een 60FPS modus. Zie hier de officiële 4K trailer.

Als kerst op de taart deelt Neil Druckmann dat hij hard aan het werk is aan een nieuw project, hij deelt dat het nog te vroeg is om hier meer informatie over te delen. Wellicht bij een volgende Summer Game Fest grapt hij.

