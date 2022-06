Forza Motorsport en Hot Wheels DLC voor Horizon 5 getoond

Forza Motorsport passeerde re revue in de Xbox en Bethesda Showcase van 12 juni 2022. Forza Motorsport richt zich op een nieuw niveau van realisme op en naast het asfalt. De eerste uitbreidingsdetails voor Forza Horizon 5 zijn ook bekend. Hot Wheels!

Forza Motorsport ziet er adembenemend goed uit op Xbox Series X. De getoonde trailer en demo laten ons zien hoe de auto’s, het asfalt, de vegetatie en de belichting met Ray Tracing straalt. De nieuwe Motorsport titel maakt real-time raytracing mogelijk voor een nieuwe dimensie tijdens het autoracen. Veel gevraagde fan features maken ook een debuut in de nieuwe Forza Motorsport. Dit zijn onder andere brandstofmanagement en verschillende bandencompounds.

Check hier beneden de gameplay trailer

Check hier de beelden van de Maple Valley demo. Het circuit dat terugkeert uit de originele game uit 2005.

Forza Motorsport verschijnt ergens in het voorjaar van 2023 voor Xbox Series X|S en PC. Uiteraard vanaf dag één speelbaar via Game Pass.

Forza Horizon 5 DLC

Simracen niet helemaal je ding? Geen zorgen. Vorig jaar verscheen Forza Horizon 5 met veel loof. Vandaag maakt Xbox bekend dat de eerste DLC voor de game onderweg is. Het is wederom een Hot Wheels thema, zoals we hebben gezien in Horizon 3. Check hier de trailer!

“Oproep aan alle waaghalzen! Scheur naar het visueel verbluffende, opwindende Horizon Hot Wheels Park in de wolken hoog boven Mexico. Race met 10 geweldige nieuwe auto’s op de snelste, meest extreme circuits ooit bedacht. Ontwerp, bouw en deel je eigen Hot Wheels-avontuur. Vereist Forza Horizon 5-game, apart verkrijgbaar.”

De Hot Wheels uitbreiding verschijnt volgende maand al. Vanaf 19 juli is de uitbreiding beschikbaar voor PC en Xbox. De uitbreiding verschijnt niet op Game Pass.