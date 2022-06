Obsidian Games brengt Middeleeuwse Pentiment

Xbox had een hoop aankondigingen dit jaar waaronder een nieuwe game van Obsidian Entertainment. Reis terug naar de 16de eeuw in de middeleeuwse narrative-adventure game Pentiment

In de middeleeuwse wereld van Pentiment kruip je in de huid van Andreas Maler, een artiest die tijdens een tijd van grote sociale onrust werkt voor een abdij in Kirsau. Tijdens de afwerking van zijn laatste meesterwerk raakt Andreas verstrikt in een aantal moorden die hebben plaatsgevonden over een span van 25 jaar. Je zal op onderzoek uit moeten gaan en een hoop mensen moeten ondervragen waaronder boeren, dieven, ambachtslieden, monniken, nonnen, edelen en zelfs heiligen. Breng jij de waarheid aan het licht? Het is aan jou om Andreas een eigen educatie achtergrond en levensstijl te geven dat helpt bij het onderzoeken naar de moorden. Het onderzoeken brengt je over de hele speelwereld en het ene moment ben je bezig met het opgraven van een dode pastoor, terwijl het ander moment sta je een groepje edelvrouwen te beluisteren. Elke keuzes en daaruit ook elke aanwijzing van een dader heeft gevolgen.

De game wordt dus ontwikkeld door Obsidian Entertainment. Studio Design Directeur Josh Sawyer neemt de leiding op zich en de art design van de game is erg geïnspireerd op de oude manuscripten, schilderijen en tekeningen van de middeleeuwen. Dit dit helpt enorm bij de hele vibe die de game wilt overbrengen. Dit alles komt tot leven in een game met een sidescroller opzet. De game heeft een dag en nacht cycle waardoor de tijd steeds verder vooruit gaat en dit zal invloed hebben op de levens van alle NPC’s die je moet ondervragen. Verder zal de game een aantal puzzels bevatten die je moet oplossen door middel van de 4 elementen. Vuur, Aarde, Lucht en Water. De game toont ook combat maar hoe dit werkt is niet duidelijk.

Pentiment is vanaf November speelbaar en zal beschikbaar zijn via Xbox’s GamePass. De game zal speelbaar zijn op zowel de Xbox One, Xbox Series X|S en op de PC. Verder komt de game ook naar Steam en gaat 20 euro kosten.

