Bethesda toont eindelijk de eerste gameplay van Starfield

We hebben er lang op moeten wachten maar hier is dan eindelijk een eerste intensieve blik op de game waar veel van jullie op wachten. Starfield, het meest ambitieuze project van Bethesda Game Studios tot nu toe

Precies een maand terug moesten we jullie al teleurstellen met het nieuws dat Starfield was uitgesteld naar 2023, maar Bethesda maakt het helemaal goed met een diepe eerste blik op de game.

No Man’s Sky 2?

Het zou geen echte Bethesda Games aankondiging zijn zonder Todd Howard, hij is dan ook on stage om Starfield aan te kondigen. Hij noemt het hun meest ambiteuze game. De gameplay start tijdens een gedeelte ergens in het begin van de game. Op de planneet Kreet de Maan van Anselon. Hier krijgen we een eerste blik op je schip. En zien we een character die de environment scant. Sommige aliens die je tegenkomt vallen je alleen aan als je ze zelf aan valt. De game heeft resource gathering die erg veel lijkt op No Man’s Sky. Wat nog meer op No Man’s Sky lijkt is de jetpack. Echter de shooter elementen doen denken aan een mix tussen Fallout en Cyberpunk. De vergelijkingen met No Man’s Sky zal de game nog vaker gaan horen aangezien het veel weg heeft van de game.

De story en gesprekjes voeren

Zoals elke Bethesda Game Studios game wordt er aan het begin van de game gevraagd of je de groep Constellation wilt joinen, dit is de laatste groep van space explorers. Om ze te ontmoeten wordt je gevraagd om naar de grote capital city New Atlantis te gaan. Hier krijgen we een eerste blik op een van de vele steden die de game zal bevatten, we zien mensen rondlopen en grote hoge gebouwen.

Wanneer je in gesprek gaat wordt de first person conversatie mechanic getoond zoals je gewend bent van Bethesda games. Echter zien de facial animations er deze keer een stuk beter en gedetailleerd uit. Er wordt gevraagd om bepaalde artifacts te vinden, deze artifacts bouwen iets, maar wat ze bouwen is nog de vraag. De artifacts moeten allemaal gevonden worden, maar waar? Ze kunnen zich overal in het universum bevinden. Je bent natuurlijk niet de enige die hiernaar opzoek is aangezien er meerdere groepen zijn met wellicht ook andere prioriteiten die ook opzoek zijn naar deze artefacten. Zoals je gewend bent van Bethesda games kan je ook deze andere groepen joinen.

Maak het character van je dromen

Diepe character creatie wordt getoond, deze gaat dieper dan ooit tevoren waaronder je alle elementen van hoe jou character uit komt te zien kan aanpassen. Je kiest een background die je zowel story related en dialoog veranderingen geven alsook 3 starting skills. Verder kan je voor je character 3 traits kiezen die jou character een bepaalde persoonlijkheid geven die ook weer invloed hebben op de manier hoe je met andere omgaat en hoe dat ze jou behandelen of benaderen. Er is een mega skills systeem die de voordelen van alle oude Bethesda games samenvoegen deze skills hebben allemaal 4 verschillende ranks die je kan levelen. Crafting maakt ook zijn terugkeer waardoor je nieuwe wapens, armor en zelfs een eigen outpost kan craften. Je kan zelf kiezen waar je deze bouwt en om te zorgen dat deze outpost functioneel wordt kan je mensen inhuren om hier te komen werken.

Naar de sterren, en daar voorbij!

Je geheel je eigen ruimteschip bouwen. Waar jeje eigen crewmembers kan kiezen en je kan zelfs je hele schip aanpassen met nieuwe modules en extensions. Het is ook mogelijk om het hele uiterlijk te verandering door de modules op andere plaatsen neer te zetten binnen de creator. Hierdoor creëer jij helemaal je eigen schip. Wanneer je blij bent met de attributen van je schip dan kan je deze zelfs aanpassen met een eigen kleur. Het upgraden van je schip is dus belangrijker dan ooit. Je zal daarom goed moeten nadenken over welke wapens, schilden en motoren je in en op je schip bouwt. Dit is belangrijk want je kan zelf je schip besturen en ermee vliegen. Niet alleen over de planeten maar ook de ruimte in waarna je in gevecht kan gaan. Er zit dus space combat in de game.

De grootte van de game is werkelijk insane er zijn 100 star systems en meer dan 1000 planeten te vinden in de game. De game geeft een No Man’s Sky vibe hiermee aangezien elke planneet volledig te verkennen en bezoeken is. Er is een flinke variatie aan planeten te vinden waaronder kale maar “resource heavy” ijsplaneten tot zogeheten goldilocks planeten die leven bevatten.

De trailer

De website van Starfield geeft de volgende prognose, maar je wilt natuurlijk de game zelf zien. Alles wat ik net hier besproken heb is te zien in een 15 minuut lange gameplay demo

The year is 2330. Humanity has ventured beyond our solar system, settling new planets, and living as a spacefaring people. From humble beginnings as a space miner, you will join Constellation — the last group of space explorers seeking rare artifacts throughout the galaxy — and navigate the vast expanse of the Settled Systems in Bethesda Game Studios’ biggest and most ambitious game. – Gabriella Santiago-Vancak, Associate Content Manager, Bethesda Softworks

Er is nog geen datum bekend voor Starfield alleen dat de game in 2023 uit zal komen exclusief voor de Xbox Series X/S en de PC