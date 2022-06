Vijfde class en nieuwe console beelden getoond voor Diablo IV

Diablo IV verschijnt ergens in 2023 voor PC en consoles. Tijdens de Xbox en Bethesda showcase van 12 juni 2022 toonde Blizzard ons nieuwe beelden en werd tevens de vijfde en laatste class onthuld. Maak kennis met de Necromancer!

De Necromancer is de vijfde en de laatste class die zojuist werd onthuld voor de release van Diablo IV. De andere vier speelbare classes op release zijn de Barbarian, Sorceress, Druid en Rogue.

Uiteraard staat de necromancer erom bekend zelf geen handjes vuil te maken. Als het moet kan het wel, met een zeis in de hand slacht je prooien af van dichtbij, maar het echte geschut zit ‘m in het laten herrijzen van de doden om de ondoden voor jou te laten vechten.

Meer keuze voor de speler in Diablo IV

Diablo IV wilt de speler meer regie geven over zijn of haar reis. Dit begint al bij het aanmaken van je personage en stopt niet tot de verre uiteindes van End Game. Diablo IV is minder lineair en de game wilt spelers niet een bepaalde kant uit duwen. Je bepaalt het zelf. Jouw avontuurtje. Het vierde deel in de ARPG serie bevat de meest robuuste character creation tools tot nu toe. Dit begint zo, maar rekt zich ook verder in de game met het uitkiezen van wapens, armour, talents en abilities.

Een gedeelde open wereld

Diablo IV speelt zich af in de gedeelde open wereld genaamd Sanctuary. Het is een groor oppervlakte met verschillende dingen om te doen en te zien. Zo zijn er Strongholds die worden bewaakt door vijanden. Verover een Stronghold in je eentje of met hulp van andere mensen om een nieuwe nederzetting te ontgrendelen met nieuwe dungeons. Er zijn bijna 150 gedetailleerde Dungeons in deze game verspreid over het verhaal en verder.

Spelers kunnen ook nee doen met locale gebeurtenissen. Dit zijn kleine verhalende gebeurtenissen die spelers alleen of in groepjes kunnen tackelen voor beloningen en roem. Nieuw in Diablo IV zijn World Bosses. Dit zijn grote demonen die verschijnen in de wereld. Teamwork met zoveel mogelijk spelers is aangeraden om deze World Bosses te verslaan.

Speel samen of tegen met wie wanneer en waar je wilt

Diablo IV bevat volledige cross-play ondersteuning zodat spelers van verschillende platformen met elkaar kunnen samenspelen. De wereld in Sanctuary is bedoeld voor zowel PvE als PvP content. Spelers kunnen zichzelf als ‘vijandig’ markeren. Als het blijkt dat je erg gevreesd wordt en veel spelers kunt verslaan wordt je gemarkeerd als “Champion”. Op dit moment zien spelers jou op de map en kunnen ze de jacht op je openen voor sterke beloningen. Ook zijn er verschillende PvP gebieden in het spel te vinden.

Er zijn ook geen restricties meer op samen te spelen met anderen. Een verschil in character level of bepaald moment in het verhaal is niet meer een obstakel om samen te spelen. Iedereen kan samen spelen, of nu al 100 uur hebt gespeeld, of pas net bent begonnen.