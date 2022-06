Persona 3, Persona 4 en Persona 5 onderweg naar Xbox Game Pass

Persona 3 Portable, Persona 4 Golden en Persona 5 Royal verschijnen op Xbox, PC en Xbox Game Pass. Persona 4 Royal verschijnt al op 21 oktober op de Xbox platformen. De andere twee games ergens in 2023.

Het heeft even mogen duren. Maar het is Phil dan toch eindelijk gelukt. Atlus is terug met Persona op Xbox. Ze maken meteen alle verloren tijd goed, want de laatste 3 volledige releases uit de hoofdserie verschijnen op Xbox binnen een jaar tijd. Persona 5 Royal verschijnt als eerst op Xbox. Namelijk al op 21 oktober. Persona 3 Portable en Persona 4 Golden verschijnen in 2023.

Het is onduidelijk of de JRPG’s van Atlus ook naar andere platformen komen. De website van de aankondiging geeft alleen Game Pass, Windows, Xbox Series X|S en Xbox One aan.