Hideo Kojima game in ontwikkeling voor Xbox

Kojima Productions en Xbox Game Studios werken samen aan een nieuwe Xbox exclusieve game die gebruikt maakt van de krachten van de cloud. Daar moeten we het vandaag mee doen. Geen beelden, teasers of wat dan ook.

Xbox Game Studios & Kojima Productions are partnering to create a video game for Xbox like no one has ever experienced before, leveraging the cloud.

Hideo Kojima is one of the most innovative minds in our industry, and we can’t wait to share what our teams will create #Xbox pic.twitter.com/44TtOQxB08

— Xbox (@Xbox) June 12, 2022