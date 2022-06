Redfall laat zichzelf zien in eerste gameplay video

Xbox en Bethesda trappen hun jaarlijkse “E3” showcase af met niets minder dan de eerste gameplay beelden van Redfall. We zien een typische Arkane game, met typische Arkane elementen, uitstraling en gameplay.

Fans van Arkane Studios kunnen in de nabije toekomst weer aan de slag met een nieuwe game. Al zijnde het alleen op Xbox en PC dit keer. Redfall laat zichzelf zien in een uitgebreide gameplay demo tijdens de Xbox en Bethesda showcase van 12 juni 2022. Wederom een shooter waarbij je als speler ook nog speciale krachten hebt. Deze kun je verder uitbreiden en vrijspelen via een upgrade tree. Tijdens de showcase kregen we al een kleine glimp van zo’n upgrade tree.

Verder zijn er verschillende speelbare personages waar spelers uit kunnen kiezen. Check hier beneden alvast even hoe ze heten.

The names of the playable characters in Redfall #XboxBethesda pic.twitter.com/ZgpuCgLSfz — Nibel (@Nibellion) June 12, 2022

Redfall verschijnt ergens in 2023 exclusief op PC en Xbox Series X. De game is vanaf dag één al speelbaar via Game Pass. Redfall zou voor de zomer van 2023 nog moeten verschijnen. Alle games getoond tijdens de showcase moeten namelijk binnen een jaar verschijnen. Check hier beneden de eerste gameplay beelden.

Benieuwd naar meer van Arkane? Lees hier dan onze review terug voor Deathloop.