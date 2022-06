Xbox & Bethesda Games Showcase alles op een rijtje

De Xbox & Bethesda Games Showcase gaf iedereen een kijkje binnen de games die binnen 12 maanden uit gaan komen. Wij bij InTheGame zijn natuurlijk de beroerdste niet dus lees hier alle aankondigen op een rijtje!

Redfall

Lees hier meer over RedFall in de woorden van onze eigen Jordy. Of meer info op de website van Xbox.

Hollow Knight: Silksong

High on Life

Op de xbox website vind je meer informatie over High on Life.

Riot games op Xbox Game Pass

Op de xbox website vind je meer informatie over Riot games op Xbox Game Pass.

A Plague Tale: Requiem

Op de xbox website vind je meer informatie over A Plague Tale: Requiem.

Forza Motorsport

Lees hier meer over Forza Motorsport in de woorden van onze eigen Jordy. Of meer info op de website van Xbox. Of meer weten over de Hot Wheels expansion?

Flight Simulator + Halo add on

Op de xbox website vind je meer informatie over Flight Simulator.

Overwatch 2

Ara: History Untold

Op de xbox website vind je meer informatie over Ara: History Untold.

The Elder Scrolls Online: High Isle

Fallout 76 – Expeditions: The Pitt

Ark 2

Op de xbox website vind je meer informatie over Ark 2.

Scorn

Flintlock: The Siege of Dawn

Op de xbox website vind je meer informatie over Flintlock: The Siege of Dawn.

Minecraft Legends

Op de xbox website vind je meer informatie over Minecraft Legends.

Lightyear Frontier

Op de xbox website vind je meer informatie over Lightyear Frontier.

Gunfire Reborn

Op de xbox website vind je meer informatie over Gunfire Reborn.

The Last Case of Benedict Fox

Op de xbox website vind je meer informatie over The Last Case of Benedict Fox.

As Dusk Falls

Op de xbox website vind je meer informatie over As Dusk Falls.

Naraka: Bladepoint

Op de xbox website vind je meer informatie over Naraka: Bladepoint.

Grounded

Op de xbox website vind je meer informatie over Grounded.

Ereban: Shadow Legacy

Pentiment

Lees hier meer over Pentiment in de woorden van onze eigen Dave. Of meer info op de website van Xbox.

Diablo IV

Lees hier meer over Diablo IV in de woorden van onze eigen Jordy. Of meer info op de website van Xbox.

Sea of Thieves – Season seven

Ravenlok

Cocoon

Wo Long: Fallen Dynasty

Persona Series op Xbox

Op de xbox website vind je meer informatie over de Persona Series op Xbox.

Starfield

Lees hier meer over Starfield in de woorden van onze eigen Dave. Of meer info op de website van Xbox.

Kojima werkt aan een game voor Xbox

Lees hier meer over deze game in de woorden van onze eigen Jordy. Of meer info op de website van Xbox.

De volledige show

Vond jij de Xbox & Bethesda Showcase ook zo goed , of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.