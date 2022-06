Resident Evil 8 krijgt uitbreiding genaamd Shadows of Rose

Resident Evil 8 was er één voor in de boeken, Capcom kondigt daarom tijdens hun laatste showcase een uitbreiding aan voor de game, onder de naam Shadows of Rose. [SPOILERS]

Rose, de dochter van Ethan, is nu een volwassenere vrouw. Aan het einde van Resident Evil 8 kom je erachter dat ook Rose bepaalde krachten heeft. Rose wordt in deze DLC geleidt door een mysterieus iets genaamd Michael. Rose wilt namelijk van haar krachten af, gaat dit haar lukken? Wat zit er achter haar krachten? We komen er in oktober dit jaar nog achter. Check de trailer voor Shadows of Rose hier beneden:

De game krijgt ook een third person mode voor Ethan, onder de Gold Edition versie krijg je deze erbij op 28 oktober 2022. Ook komt er een mode waar je kan spelen als Heisenberg, Redfield of Dimitrescu. Zo vecht je tegen hordes aan monsters in 1 van de 3 stages. RE:Verse, de online game, zal ook op deze dag lanceren. Ook zal de story voor de main game speelbaar gaan zijn op de Playstation VR2.

Kijk jij uit naar de Shadows of Rose uitbreiding, de RE:Verse multiplayer of één van de andere aankondigingen voor de game franchise van vandaag? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!