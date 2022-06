Gore Magala en Espinas bevestigd voor Monster Hunter Rise Sunbreak

Gore Magala uit Monster Hunter 4 en Espinas uit Monster Hunter Frontiers zijn zojuist bevestigd als terugkerende monsters voor de Monster Hunter Rise: Sunbreak uitbreiding. Er verschijnt ook een gratis demo op Steam en Nintendo Switch.

De gratis demo voor Monster Hunter Rise: Sunbreak is vanaf 15 juni speelbaar op Nintendo Switch en Steam. In de gratis demo kunnen spelers het opnemen tegen een Astalos, Great Izuchi en Tetranadon. Er is ook een moeilijkere quest waarin je het op kunt nemen tegen Malzeno, het flagship monster van de uitbreiding. De demo bevat daarnaast ook trainingsmodes voor nieuwe spelers en een training voor de nieuwe Silk Switch feature.

Monster Hunter Rise: Sunbreak is de aanstaande grote update voor het basisspel uit 2021. De uitbreiding voegt Master Rank, een nieuwe locatie en nieuwe monsters toe. Sunbreak is vanaf 30 juni verkrijgbaar. Lees hier onze review van Monster Hunter Rise terug!

Vandaag maakt Capcom nog 3 monsters bekend die terugkomen in de uitbreiding. Dit zijn Gore Magala, Espinas en Daimyo Hermitaur

Uiteraard komen er gratis updates na de release van de uitbreiding. De eerste verschijnt al in augustus. Capcom deelt tijdens haar eigen showcase alvast een teaser van wat er komen gaat. Lucent Nargacuga.

En check hier beneden nog even de trailer voor de demo: