Destiny 2: Bungie interview over season of the haunted

In een exclusief interview met Bungie hebben we vragen mogen stellen over Season 17 van Destiny 2 en de voortgang van enkele ontwikkelingen die we misschien in volgende seasons terug gaan zien. Met name de terugkeer van oude locaties, bekende characters en aanpassingen in de mechanics werden besproken.

De belangrijkste Destiny 2 vraag was natuurlijk: Hoe komen jullie op de ideeën voor nieuwe seasons. Al snel werd duidelijk dat het concept van een haunted Leviathan zou samen komen te hangen met het idee van een zeis. Wij, als guardians, worden daarin een soort reapers die de nightmares komen verwijderen. Bungie gaf aan verder de seasonal activities niet samen te laten hangen met de real world kalender. De opzet van de seasonal activities, en dan ook de weekly activities is juist om spelers meer rewards te geven voor het doen van de taken die voorkomen in de seasons. Dat geeft een beter idee van progressie en geeft spelers een soort takenlijst die zij kunnen volgen.

Vaulting

Toen gevraagd werd hoe er werd gekeken naar het vaulten van content, werd er simpelweg gezegd dat er een rotatie van locaties zal zijn. Deze kunnen in de toekomst misschien terugkeren in nieuwe vormen, zoals de Leviathan dat deze keer heeft gedaan. Dit gaat samen met het idee dat we in de afgelopen seasons als spelers alleen maar sterker zijn geworden. De bedoeling van onze terugkeer naar de leviathan, met de kleine gangen en close encounters, is juist dat we weer klem worden gezet en wat meer angst zullen ervaren tijdens de encounters met enemies in dit, nu veel enger ogend, schip. Callus keert daarbij terug om ons meer te vertellen over de leviathan. Zo krijgen ook nieuwe spelers een idee over wat er speelt. De terugkeer van de oude wapens in nieuwe vormen past daar goed bij.

Vaulted content zal dus mogelijk geremixed worden, om vervolgens terug te keren.

Crafting

Over crafting was Bungie duidelijk. Het is niet de bedoeling dat crafting het grinden en farmen van wapens en gear uiteindelijk zal vervangen. De bedoeling is dat spelers nog steeds uit kijken naar het openen van chests en engrams. De looting ervaring moet er dus echt in blijven. Het is echter wel de bedoeling dat spelers, na het farmen en grinden, wat meer invloed kunnen uitoefenen op welke wapens, en welke rolls zij krijgen. Zo moet de looting ervaring spannend blijven, maar moeten we wel uiteindelijk allemaal de wapens kunnen krijgen die we graag wilden hebben. De crafting mechanic zal dus verder uitgewerkt worden door een geheel apart team. Het zal dus mogelijk worden voor spelers op verschillende wijze hun beoogde roll te krijgen.

Bungie zegt nu vooral bezig te zijn met roadmaps en het plannen van alles. Ze willen zich daarbij vooral richten op verhalen die een herkenbaar aspect naar voren brengen binnen bepaalde characters. Het thema draait er nu vooral om dat zelfs de sterkste mensen soms hulp nodig hebben. Een thema waar we het vaak niet over willen hebben.

Met het experimenteren en inbrengen van nieuwe concepten is het vooral de bedoeling dat fundaties worden gelegd voor verdere mechanics en ontwikkelingen. Zo krijgen veel oude gedachten en plannen voor Destiny 2 dus ook weer een nieuwe kans.

The Witch Queen bracht Destiny 2 naar nieuwe hoogtepunten. De komende seasons lijken hier nog even mee verder te gaan.