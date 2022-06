Review: The Quarry

The Quarry is het nieuwste horror avontuur van Supermassive Games en uitgever 2K Games. Als begeleiders op zomerkamp blijven we één nachtje extra. Dat ene nachtje komt onze groep duur te staan. Wie betaalt met zijn of haar leven? Of kan de groep ongedeerd de nacht overleven?

The Quarry is een horror-avontuur waarin het verhaal centraal staat. Je kunt de game het beste vergelijken met Supermassive’s eerdere PlayStation exclusive: ‘Until Dawn’. Maar ook met de kleinere horrorreeks uit de Dark Picture Anthology. Al kan je dit deel het beste vergelijken met Until Dawn qua speelduur, sfeer en algehele afwerking.

Het spel speelt een beetje als een interactieve film. Je kent ze misschien nog als bonus-opties op DVD’s uit de jaren 2000. Er speelt een fragment van een film af en plotseling moet je een keuze maken. Jouw keuze bepaalt vervolgens welk pad de film aflegt. The Quarry van Supermassive Games is eigenlijk zo’n interactieve film, maar dan veel meer uitgebreid, met veel meer paden, opties en mogelijkheden dan je zou denken. Je komt voor kleine en grote keuzes te staan die variëren van hoe je met een bepaald personage reageert op de vraag of uitspraak van een ander, tot het overhalen van de trekker op andere personages. Iedere keuze beïnvloed het verhaal op een bepaalde manier. Het kan een drastische wending veroorzaken, of een kleine vertakking binnen die weer verder vertakt naar andere keuzes. De keuzes zijn zo uiteenlopend en impactvol dat je het spel kunt eindigen met iedereen in leven, iedereen dood, of alles er tussen in. Jij hebt het zelf volledig in handen, al weet je van te voren niet direct wat voor gevolg een bepaalde actie met zich meebrengt. En hier waarschuwt de game je dan ook op een speelse wijze op.

Jij regisseur of ik regisseur?

Je speelt The Quarry in verschillende manieren. Enerzijds kies je op meerdere momenten uit keiharde paden om te bewandelen. Zo kun je voor bepaalde keuzes linksaf, of rechtsaf. Soms heel letterlijk, bijvoorbeeld bij T-splitsing in het bos, maar soms ook op andere manieren. Verstop je je voor het gevaar achter je, of kies je er juist voor om weg te rennen? Soms heb je een idee wat er staat te gebeuren bij zo’n keuze, maar soms ook helemaal niet. Een beetje inzicht kan geen kwaad, want vaak gebeuren er dingen voorafgaand aan een keuze waar je misschien nog niet helemaal zeker weet waarom. Het zet je wel aan het denken, en je theorie vervolgens op de proef nemen, en gelijk krijgen is dan wel een goed gevoel. Het werkt niet altijd, maar niet getreurd, want in principe kun je geen verkeerde keuzes maken in The Quarry. Iedere actie heeft simpelweg een gevolg en die is niet per se fout. Het kost je misschien wel de kop van je favoriete personage, maar de game houdt niet plotseling op. Kleinigheidje dus.

Naast het kiezen voor links of rechts zijn er ook andere manieren om het spel te spelen. Zo kun je er voor kiezen om op bepaalde momenten in te grijpen door een actie toets in te drukken. Wil je een discussie bijvoorbeeld onderbreken? Of laat je het zijn voor wat het is? Beide keuzes zijn goed, maar ook beide keuzes hebben consequenties. The Quarry laat je dit ook al vroeg weten met korte instructiefilmpjes in een klassiek cartoon-jasje. Er wordt uitgelegd dat je in kunt grijpen, Quick-Time events kunt uitvoeren en op sommige momenten je adem in kunt houden om niet gehoord te worden. Stuk voor stuk handige survival-tools, maar ze werken niet altijd in je voordeel.

Survive Until Dawn

Het uiteindelijke doel in The Quarry is om de nacht te overleven en de ochtendzon te zien stralen. Het is een nacht vol gevaar en het duurt niet lang voordat de game je kennis laat maken met deze gevaren. Waar Until Dawn erg lang mysterieus bleef, weten we in The Quarry al snel welke gevaren het op ons gemunt hebben. Het is niet lang een mysterie wie of wat, maar wel waarom en hoe. En met een beetje pech, krijg je helemaal geen of nauwelijks antwoord op die laatste vragen. Het is maar net welke keuzes je maakt tijdens jouw speelsessie. Verder mag je uiteraard een explosie van spanning verwachten. Zodra je voor het eerst kennis maakt met de horrors in The Quarry neemt de game je mee in een sneltrein van gebeurtenissen. Je wisselt af van scenes met steeds groepjes van twee personages die met elkaar optrekken en elkaar helpen. Uiteindelijk kom je als groep weer samen en wordt de groep weer gesplitst omdat iedereen zijn eigen rol heeft in het samen overleven van de nacht.

The Quarry speelt zich af over een bosterrein met verschillende locaties. Via de map kun je real-time in de gaten houden wie zich waar bevindt en ook al is het een klein detail, geeft het je wel een beter beeld van de locatie en hoe de verschillende gebieden met elkaar verbonden zijn. Verspreid over het terrein vind je verder hints en bewijsmaterialen die je meer vertellen over de locatie, het verleden en de gebeurtenissen. Het bij elkaar knopen van alles gebeurt redelijk natuurlijk en is niet heel erg ingewikkeld. Gezien de vele vertakkingen en opties is er ook geen in steen gegoten verhaal, maar bouw je die zelf langzaam op.

Net als in Until Dawn wordt je tussen ieder hoofdstuk even uit het verhaal gehaald. Het is dus alsof iemand het verhaal aan je verteld. Tijdens het spelen kun je tarrot kaarten vinden die je tussen de hoofdstukken in gebruiken om een glimp te krijgen van een mogelijk vervolg. Waar ik in het begin dacht dat dit een hulpmiddel zou zijn voor een bepaald keuze moment, blijkt het niets meer te zijn dan een fractie van een fragment uit een mogelijk toekomstbeeld. Meer niet.

Verdict

The Quarry is een heerlijk horror avontuur die je eigenlijk wel meer dan één keer wilt doorspelen. Puur omdat je nieuwsgierig bent naar de paden en keuzes die je niet hebt gezien. Het leuke is dat je de game ook volledig kunt bekijken met vooraf ingestelde presets. Je maakt dus geen keuzes zelf, maar de hele game speelt zich af als een film. Het is dan ook wel echt een game die je uitnodigt om nog eens terug te komen. Gelet op de speelduur van een uurtje of 10 is het ook een prima verhaal om een tweede of derde keer op te pakken als je even niets anders te doen hebt.