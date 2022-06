Final Fantasy VII Rebirth is het vervolg op Remake

Tijdens de Final Fantasy VII 25th Anniversary stream liet Square Enix ons gaan met een laatste trailer. Het was uiteraard de trailer op het langverwachte vervolg op de Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII Rebirth verschijnt de volgende winter, exclusief voor PlayStation 5.

De hervertelling van Final Fantasy VII begon in 2020 op de PlayStation 4 met een Remake van het eerste deel van Final Fantasy VII. Tijdens de Anniversary stream heeft Square Enix laten weten dat de hervertelling bestaat uit drie delen. Het tweede deel verschijnt in de volgende winter, exclusief voor PlayStation 5 en krijgt de subtitel: Rebirth. We hebben ook de eerste gameplay beelden al mogen aanschouwen en deze zien er uiteraard adembenemend uit.

We moeten er wel nog even op wachten. De game staat gepland voor release aan het einde van 2023 of begin van 2024. “Next Winter” is nog een beetje vaag wat dat betreft. Gelukkig hoeven Final Fantast fans niet lang te wachten op meer Final Fantasy. Inmiddels is bekend dat Final Fantasy XVI in de zomer van 2023 verschijnt. Daarnaast kondigde Square Enix afgelopen nacht ook een remaster aan van de PSP hit: Crisis Core – Final Fantasy VII. De remaster verschijnt in tegenstelling tot het tweede deel in de Remake, ook direct op Xbox, PC en zelfs Nintendo Switch. Lees hier meer over de PSP remaster.

Er is ook goed nieuws voor Steam spelers die het eerste deel van de Remake nog niet hebben gespeeld. Vorig jaar verscheen de game al via de Epic Games Store, maar vanaf vandaag is de Remake ook verkrijgbaar via Steam, met volledige Steam Deck ondersteuning.

Kijk jij uit naar Final Fantasy VII Rebirth?