Vernieuwde PlayStation Plus vanaf nu ook in Nederland

De vernieuwde PlayStation Plus is vanaf vandaag in 3 niveaus verkrijgbaar in Nederland. Als je al lid was van PlayStation Plus is je lidmaatschap automatisch geconverteerd. De vernieuwde dienst komt nieuwe games en bonussen.

Eerder hebben we je al meegenomen in de aanstaande veranderingen van PlayStation Plus. Azië en Amerika zijn er al mee aan de slag. Wij mogen er ook mee aan de slag vanaf vandaag. Indien je al lid was van PlayStation Plus is je abonnement automatisch geconverteerd naar één van de nieuwe levels afhankelijk van je voorgaande abonnementen.

Sony neemt met de nieuwe PlayStation Plus dienst afscheid van PlayStation Now. De dienst is niet verdwenen, maar is ondergebracht in de twee hoogste PlayStation Plus levels. Indien je voorheen een PlayStation Now abonnement had, is deze geconverteerd naar het hoogste level van PlayStation Plus met einddatum je laatst aflopende abonnement.

De standaard PlayStation Plus dienst is niet veranderd. De nieuwe ‘Essential’ tier geeft je toegang tot online multiplayer en maandelijks gratis games. De ‘Extra’ tier geeft je ook nog eens toegang tot een catalogus aan games voor PlayStation 4 en PlayStation 5. Waaronder Spider-Man, God of War, Death Stranding en GHost of Tsushima. De ‘Premium’ tier geeft je verder ook nog toegang tot Game Trials, Cloud Streaming en klassieke hits van tot nu toe PlayStation 2, PlayStation en PlayStation Portable.

Benieuwd welke games van PlayStation Now over zijn gebleven en welke er nieuw zijn toegevoegd? Je vind de hele lijst met games en andere details op deze pagina.

Ben jij al aan de slag gegaan met de vernieuwde PlayStation Plus? Welke game speel jij het eerst?