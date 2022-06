Pac-Man World Re-Pac verschijnt deze zomer!

Pac-Man World is terug in een remaster jasje. Pac-Man World Re-Pac verschijnt aanstaande zomer op PC, PlayStation, Xbox en Nintendo Switch. Ga jij de zes iconische werelden uit het 3D Pac-Man avontuur opnieuw beleven?

Een PlayStation 1 klassieker keert terug met HD visuals op Xbox One, Series X|X, PlayStation 4 en 5, PC en Nintendo Switch op 26 augustus. Vlak voor de Nintendo Direct Partner Showcase van 26 juni lekte de product pagina al even uit op Amazon. Ook enkele bekende leakers deelde korte hints voorafgaand aan de show. Toch veel zendtijd kreeg Re-Pac niet tijdens de Direct. De aankondigingstrailer werd gebundeld in een line-up van klassieke titels die hun weg banen naar de Nintendo Switch. Zo verschijnt er ook een Legacy Collection van Mega Man Battle Network.

Check hier de trailer voor Pac-Man World Re-Pac:

Heb jij vroeger genoten van de 3D Pac-Man avonturen in de verschillende World titels? Of wordt dit je eerste avontuur van het iconische gamefiguur?