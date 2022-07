Komen er potentieel meer MMOs naar de Playstation 5?

Je kan The Elder Scrolls Online, Neverwinter, Destiny 2, Tera en een aantal andere MMOs al spelen op je Playstation 5. Echter kan deze bibliotheek aan online rollenspellen in de toekomst nog wel eens gaan groeien. Waarom dan?

Sony Interactive Entertainment heeft namelijk patent aangevraagd voor een processing systeem voor MMOs. Het online landschap in ‘normale’ games krijgt steeds meer oppervlakte en spelers kunnen in steeds meer games genieten van co-op of online elementen. Echter is de online ervaring van een MMO nog steeds ongekend. Het feit dat Sony Bungie heeft gekocht is al een teken dat ze proberen om meer ontwikkelaars met online, live-service en MMO ervaring onder hun hoede te krijgen, wat de uiteindelijk play hieruit gaat zijn weet nog niemand. Echter beginnen de signalen dat Sony de online markt wilt bereiken wel te vloeien. Het opkopen van een patent als deze is daar al één van. Zo kwam Sony ook met de belofte om 10 live-service games te onthullen voor 2026.

Dat patent, dat is een systeem dat verschillende netwerken, compute units en Cloud omgevingen kan utiliseren. Wanneer het limiet van gebruikers in een wereld wordt gebruikt, dan worden er automatisch sub-werelden aangemaakt. Dit is een systeem dat Guild Wars vroeger op een andere manier gebruikte, alleen kon je hier vrij wisselen. Games als Destiny gebruiken deze technieken ook op andere manieren. Wat Sony’s game plan ermee is, dat is nog maar de vraag. Het zal waarschijnlijk gelinkt worden aan een nieuwe IP of in ieder geval een nieuwe game. Wat ook zeker is, is dat Sony het zal presenteren als een baanbrekende technologie, dus wij zijn vooral benieuwd hoe ze dit gaat utiliseren en wat ze ermee gaan doen.

