Monster Hunter Rise: Sunbreak al 2 miljoen keer verkocht

De uitbreiding voor Monster Hunter Rise is onlangs al 2 miljoen keer verkocht. De uitbreiding verscheen afgelopen donderdag, 30 juni, voor Nintendo Switch en PC. De nieuwe uitbreiding voegt een game waard aan extra content toe.

Monster Hunter is één van de grootste titels in Capcom’s bezit. Dat weten ze, en zo behandelen ze hun titels ook. Erg zorgvuldig, met veel liefde en veel aandacht. Monster Hunter Rise verscheen in maart, 2021 op Nintendo Switch en later ook op PC. De uitbreiding, Sunbreak, verscheen 30 juni 2022 voor PC en Nintendo Switch. De uitbreiding voegt een nieuwe locatie toe als Hub, nieuwe locaties om monsters in te jagen, nieuwe monsters, nieuwe wapens, armour, aanvallen en uiteraard de Master Rank of G-Rank.

Monster Hunter World opende de wereld van Monster Hunter voor veel meer spelers. Sindsdien haalt Capcom alles uit de kast om de Monster Hunter reeks zo goed mogelijk in het daglicht de brengen. Met de nieuwe uitbreiding van Monster Hunter Rise krijgen spelers bijna een hele nieuwe game aan content met extra gratis content die op maandelijkse basis wordt toegevoegd aan de game. Fans die World hebben gespeeld, weten precies wat ze mogen verwachten van de post-launch ondersteuning van Capcom.

In iets meer dan een weekend is de uitbreiding, verspreid over PC en Nintendo Switch dan ook al 2 miljoen keer verkocht. Het basisspel werd in het eerste weekend al 4 miljoen keer verkocht. Terwijl de game toen alleen nog verkrijgbaar was op Nintendo Switch.

Ben jij al aan de slag gegaan met Sunbreak of PC of Switch? Wat is jouw wapen naar keuze en naar welk gevecht kijk je het meeste uit deze uitbreiding?