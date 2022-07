The Last of Us Part I is goud gegaan

The Last of Us Part II werd Game of the Year. Een enorm succes voor de studio bekend van Crash Bandicoot, Uncharted en uiteraard, The Last of Us. Het tweede deel is zo populair gebleken dat het eerste deel wéér opnieuw verschijnt. Dit maal niet als een nieuwe remaster, maar als Remake. Deze draagt dan ook de naam: The Last of Us Part I. De game verschijnt op 2 september 2022 exclusief voor PlayStation 5 en later ook op PC.

Thrilled to announce The Last of Us Part I has gone gold! 🏅✨

Congratulations to the Dogs and our partners @PlayStation who contributed their passion and talent to the growing world of #TheLastofUs! pic.twitter.com/PGd9ezWuZC

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 11, 2022