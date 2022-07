Bayonetta 3 heeft eindelijk een releasedatum gekregen. Platinum Games en Nintendo brengen het derde deel in de heksen hack ’n slash dit jaar nog uit! We maken kennis met nog meer Bayonetta’s en een nieuw speelbaar personage.

Het derde deel in de bekende hack ’n slash reeks van Platinum Games verschijnt op 28 oktober exclusief voor Nintendo Switch. Sinds de release van Bayonetta 3 heeft Nintendo de exclusieve rechten om de game te houden op hun platform. Het tweede deel verscheen daarom exclusief voor de Nintendo Wii U, maar verscheen later ook in een bundel op de Nintendo Switch. Het eerste deel verscheen Multi platform en is ondertussen ook al in een geremasterde vorm te spelen. Vanaf 30 september is de originele game ook fysiek verkrijgbaar voor Nintendo Switch. Meer informatie hierover volgt later.

Bayonetta 3 introduceert meerdere Bayonetta’s. De een is nog fantastische dan de ander. De een vecht door de straten van Tokyo, de ander in China en nog veel meer. Ontdek wat de bende heksen voor elkaar kunnen krijgen. Naast de bekende heks is er ook een nieuw speelbaar personage in Bayonetta 3. Viola is de heks-in-opleiding en beschikt over een zwaard en een companion. De katachtige demoon Cheshire.

Naast de basisgame verschijnt er ook een Trinity Masquerade Edition met een full-color 200 pagina’s tellend artbook met informatie en art van alle drie de delen.