Naraka Bladepoint krijgt crossover met… Fall Guys?

Naraka Bladepoint is de vrij nieuwe battle royale met een focus op melee en hand-to-hand combat. Deze vrij serieus uitziende battle royale krijgt een crossover evenement met Fall Guys!

Dit evenement voor Naraka Bladepoint komt in de vorm van een nieuwe mode, onder de naam Through The Fire. Deze mode zit vol met obstakels in de map, zoals je dat van Fall Guys gewend bent. Ook de loading area zal volzitten met Fall Guys gethematiseerde assets. Dit zal de wereld van Naraka wel even voorzien van een gesatureerd kleurpalet en grappige grafische elementen. De game mode zelf heeft gewoon als doel dat de laatste overlevende wint.

Binnen de mode zijn er kleine eilandjes waar je vanaf gegooid kan worden door draaiende obstakels en andere oneffenheden. Er zijn ook 2 Souljades gemaakt voor de game mode. Beiden zijn een soort knockback. Fall Guys zelf heeft nog geen crossover aangekondigd, dus voor nu lijkt het puur voor Naraka te zijn! Buiten dat zijn er leuke, kleurrijke en unieke cosmetics om vrij te spelen. In de trailer hier beneden zie je hoe deze game mode er ongeveer uit zal gaan zien.

Naraka Bladepoint en het Fall Guys crossover evenement zijn beiden nu beschikbaar via de Xbox Game Pass voor je Series consoles, of je Windows PC! In de thumbnail kan je overigens wel een leuke skin zien voor Fall Guys, helemaal in het thema van Naraka Bladepoint! Speel jij de game al? Laat ons weten hoe jouw tijd in de battle royale tot dusver bevalt op Facebook!