Skate 4 gaat Cross-play én Free-to-Play!

Na jaren lang wachten en zeuren bij EA over social media, komt Skate 4 er dan toch. Geen vervolg, remaster of reboot maar een algeheel nieuw platform voor deze serie.

De meest geanticipeerde extreme sportsgame krijgt weer nieuw leven in geblazen, natuurlijk hebben we het over Skate 4; nu genoemd “skate.”

San Vansterdam heet de stad waarin de nieuwe game zich gaat plaatsvinden. Deze nieuwe urban playground is namelijk een zusterstad van de originele plek “San Vanelona” die te vinden was in Skate 1 én 2. De stad zal veel weg hebben van zijn voorgangers, zo zullen er ook veel “spots” bekend proeven voor de trouwe spelers.

Volgens de producers gaat de game reeks een wending krijgen, zo willen zij met deze nieuwe iteratie van het spel een nieuw platform creëeren voor de liefhebbers. Ook willen zij meer publiek bereiken door deze game Free-to-Play te maken en op verschillende platforms aan te bieden. Het is ook de bedoeling dat Skate voor een lange tijd wordt onderhouden met gratis updates.

Dit betekent dus ook dat de spelers en fans niet hoeven te wachten op een Skate 5, 6 of 7 maar juist vooruit moeten kijken naar een game die met de tijd zal groeien, net zoals het echte werk. Ook zal EA deze game totaal anders aanpakken, met namelijk:

Geen Pay-to-Win.

Geen gebieden op de map vergrendeld achter een betaalmuur.

Geen “Loot Box” systeem.

Geen betaalde voordeel qua gameplay.

De community, playtesters en feedback.

Ook is EA in juni begonnen met “playtesters” te recruiteren desondanks het een zware keuze was om te overwegen en de spelers de game te laten zien in de “pre-pre-pre-alpha” status. Toch willen zij deze game maken met de community en niet zomaar “iets” doen. Zo vragen zij ook van alle “playtesters” serieuze feedback en ideeën. Deze worden ook gedeeld in de officiële Discord kanaal van Skate EA.

Wanneer mensen daadwerkelijk een versie van de game mogen spelen, is nog niet duidelijk. EA is er zeker van dat zij niet alle geregistreerde “playtesters” een mogelijkheid kunnen geven deze zomer; zij kijken namelijk ook naar de rest van 2022 om iedereen aan het spelen te krijgen en feedback te verwerken.

Ook zal de game Cross-play gaan bevatten zodat je met al je vrienden kunt spelen en niet console/platform gebonden bent. Speel je echter op meerdere platforms, dan kun jij je karakter en progressie in het spel gewoon meenemen dankzij het Cross-Progression systeem.

Wil jij ook een kans maken om skate. vroegtijdig te kunnen spelen, registreer je dan via deze website!