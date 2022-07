Star Guardian Event is van start in League of Legends

Star Guardian keert terug naar League of Legends voor een tijdelijk evenement in verschillende Riot titels, zijnde League of Legends, Wild Rift en Legends of Runeterra. Er is een speciale muziekvideo uitgebracht in samenwerking met Porter Robinson.

Het evenement brengt ook een gloednieuwe Champion met zich mee. Deze Champion heet Nilah en krijgt ook een exclusieve skin die tijdens het evenement van tien weken lang verkrijgbaar is. Verder brengt het evenement speciale skins voor Akali, Kai’Sa, Ekko, Morgana, Fiddlesticks, Sona, Quinn, Rell, Taliyah, Orianna, Seraphina, Ahri, Miss Fortune, Senna, Xayah en Rakan voor de Wild Rift spelers. PC spelers krijgen ook een verhaal die je meesleept door de liefde, verlies, vergeving en vriendschap door de ogen van een geheel nieuw team onder leiding van Akali en Kai’Sa.

Nilah is alweer de 161e Champion in League of Legends. Ze vecht met een zwaard dat zo vloeibaar is als water en wordt bijgestaan door de krachten van de Joy Demon.

Star Guardian is een eerbetoon aan de populaire anime genre Mahõ Shõjo. Het is een anime genre die vrouwen centraal zet en het belang van goede vriendschap uitlicht. Star Guardian is een levendig alternatief universum dat draait om een jonge cast van Champions die overdag hun schoolrelaties onderhouden en in de nacht de verantwoordelijkheden van magische krijgers dragen. Klinkt het als een typische anime? Jazeker. Check hier beneden nog eens de onlangs uitgebrachte muziekvideo!

Meer informatie over het evenement vind je op de officiële website. Ga jij deze zomermaanden aan de slag met een anime-infueled League of Legends evenement?