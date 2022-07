Bungie nu officiëel gekocht door Sony

Bungie is nu officiëel lid geworden van de Sony familie. De maker achter de Destiny én Halo games is voor 3,7 miljard dollar opgekocht door de industriegigant.

Het gerucht dat Sony Interactive Entertainment de studio Bungie wilden opkopen ging al maanden rond op het internet. Nu kunnen beide studios zeggen dat het gerucht waar was en de deal rond is. Dit werd via PlayStation’s officiële Twitter-pagina bekend gemaakt.

The agreement to acquire Bungie has closed. So now we can officially say… welcome to the PlayStation family, @Bungie! pic.twitter.com/x5jVmelaxl — PlayStation (@PlayStation) July 15, 2022

Bungie had zich kort na de tweet ook positief geuit op de toekomst bij Playstation als bedrijf.

“We zijn er trots op dat we ons officieel bij het ongelofelijke team van PlayStation mogen voegen, we zijn enthousiast over de toekomst van ons bedrijf en we zijn geïnspireerd om spelers van over de hele wereld samen te brengen om blijvende vriendschappen en herinneringen te vormen. Per Audacia ad Astra!”

Nog steeds onafhankelijk en multiplatform.

Sony kondigde deze potentiële deal met Bungie aan in februari van 2022. De totale prijs van de gehele aankoop kwam neer op “ongeveer 3,7 miljard dollar”.

Bungie bevestigde zelf dat zij een “onafhankelijke” studio blijven die games zouden blijven produceren en ondersteunen voor verschillende platforms.

Toekomst plannen na Destiny 2

Bungie is momenteel steeds bezig met het ondersteunen van Destiny 2, maar zij hebben voor de toekomst veel nieuwe plannen staan buiten deze game. Momenteel is bekend dat de studio meerdere projecten open heeft staan, waarbij er één easter egg van hun volgende game nu in Destiny 2 zit.

In 2019 zei Bungie dat zij voor 2025 een nieuwe game willen uitbrengen die géén Destiny titel is. Het enige wat er momenteel over “bekend” is, is dat de nieuwe game een komische titel gaat hebben, eigenaardige personages en dat het een third-person perspective game is.

Wanneer deze game potentieel uit gaat komen, is nog niet bekend. Wel staan er flink wat vacatures bij Bungie open voor deze nieuwe titel.