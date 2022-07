Cover atleten getoond voor aller laatste EA FIFA game

FIFA 23 markeert het einde van een tijdperk. Het tijdperk dat EA’s voetbal titel de naam FIFA draagt. Vanaf het volgende deel zal EA verder gaan met EA Sports FC. EA en FIFA zijn er niet in geslaagd om tot een overeenkomst te komen over de naamgebruik van FIFA.

Same game, different name dus, maar dit jaar nog niet. De laatste FIFA game, FIFA 23 verschijnt naar alle geruchten op 30 september 2022 voor alle huidige gangbare systemen. Onlangs maakte EA ook de coveratleten al bekend. We zien een nieuw gezicht, maar ook de terugkeer van, alweer, Kylian Mbappé. De andere atleet is dit keer een vrouw. Namelijk Sam Kerr. Een voetbalster voor het vrouwenteam van Chelsea én het nationale team van Australië. Samen delen ze de cover van de Ultimate Edition.

Presenting your #FIFA23 Cover Stars:@samkerr1 and @KMbappe ⭐️⭐️ Two phenomenal forces up front.

One ultimate strike partnership. See the full reveal on July 20 ➡ https://t.co/yjXnlCteDR pic.twitter.com/oOWyqoqBzB — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 18, 2022

Benieuwd naar de reveal trailer voor FIFA 23? Deze gaat vanavond om 18:00 live op het Youtube kanaal van FIFA. We hebben voor het gemak de video hier beneden al geplakt. Kom dus even terug om 18:00 om te zien wat er allemaal gaat veranderen in FIFA dit jaar.

Vanaf volgend jaar gaat de FIFA op zoek naar andere partners om voetbal titels mee te ontwikkelen die mogelijk de naam gaan dragen. EA’s voetbal titel krijgt vanaf volgend jaar de naam EA Sports FC. EA zegt dat er inhoudelijk niets gaan veranderen en dat het ook de spelers en clubs zoals we ze kennen blijven gebruiken, alhoewel hier nu ook al uitzonderingen bij zitten.

Waarschijnlijk krijgt de Nintendo Switch weer een luie ‘Legacy Edition’ zoals voorgaande jaren. Dezelfde game als 2019, maar dan met een up-to-date rooster.