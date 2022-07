Ubisoft annuleerd Splinter Cell VR en Ghost Recon: Frontline

Het is een zwarte dag voor fans van Ubisoft games. Waar eerder al bekend werd dat 2 Ubisoft titels zijn uitgesteld kunnen we ook melden dat 2 titels zijn geannuleerd

Waar eerder tijdens Ghost Recon: Wildlands de 2 franchises van Splinter Cell en Ghost Recon samen kwamen tijdens een special event moeten we fans van de series deze keer teleurstellen. Stephen Totilo gooit er minuten na dat Ubisoft bekend maakt dat een aantal titels zijn uitgesteld ook het nieuws naar buiten dat zowel Splinter Cell VR als ook Ghost Recon: Frontline zijn geannuleerd. Stephen is vooral bekend van zijn voormalige hoofdredacteur rol bij Kotaku.

Ubisoft has canceled development of Splinter Cell VR and Ghost Recon Frontline (and two other unannounced games) — Stephen Totilo (@stephentotilo) July 21, 2022

Ghost Recon: Frontline werdt ontwikkeld door Ubisoft S.R.L. een studio die tot dusver vooral als support studio heeft opgetreden bij o.a The Division 2, Assassin’s Creed Odyssey en Watch Dogs: Legion. Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline zou een free-to-play titel worden en werd beschreven als een tactische enorme PVP-shooter. Ghost Recon: Frontline zou beschikken over een geavanceerd klassensysteem en een groot aantal tactische tools die volledige vrijheid in strategische gameplay mogelijk zouden moeten maken, met meerdere manieren om vijandige teams te slim af te zijn. Verder zou de game beschikken over een klassen systeem en zich afspelen in een grote open wereld.

Wellicht de meest interessante annulering is de Splinter Cell VR titel. Ubisoft heeft in 2020 aangekondigd te werken aan VR titels voor zijn grootste franchises waaronder Splinter Cell en Assassin’s Creed beide games zouden ongeveer dezelfde gameplay bevatten met als groot verschil dat de Assassin’s Creed titel zich focused op hand to hand/ sword combat en Splinter Cell zich zou focussen op tactical en shooter elementen. Er was nog geen releasedatum bekend voor beide VR titels. Zou de VR titel van de Assassin’s Creed franchise ook in gevaar zijn? Echter is het niet helemaal over voor de Splinter Cell franchise aangezien Ubisoft Toronto hard aan het werk is om de originele Splinter Cell titel de remake treatment te geven.

