Azië potentiële setting(s) van Assassin’s Creed: Infinity

Assassin’s Creed viert dit jaar in September zijn 15de verjaardag waar Ubisoft meer bekend zal gaan maken over de toekomst van de franchise. In de tussentijd is er een hoop aan geruchten en leaks die revue passeren. Nog geen week geleden was er een “leak” dat vermelde dat we naar het Azteekse tijdperk zouden gaan, dit nieuws werd binnen no-time al neer gehaald door Jason Schreier (Bloomberg). De geruchtenmolen blijft echter draaien aangezien Ethan Gach van Kotaku een eerste tip van de sluier licht. Assassin’s Creed Infinity de live-service variant van de franchise die over een paar jaar zal lanceren zal meerdere settings bevatten. Ubisoft is hard aan het werk om deze settings te realiseren waaronder zo blijkt een Aziatische setting die wordt ontwikkeld onder de codenaam: Assassin’s Creed: Red.

Dit nieuws werd gecorrigeerd door Jason Schreier na dat Kotaku vermelden dat dit een aparte titel zou worden. Dit is niet de eerste keer dat de Aziatische setting wordt gehint aangezien Jeff Grub (VentureBeat) eerder al heeft bekend gemaakt dat hij van 2 bronnen heeft vernomen dat dit een van de settings van Infinity gaat worden.

Assassin’s Creed has remained one of the few big bright spots for the company, and Kotaku understands that in addition to the live-service project Assassin’s Creed Infinity, Ubisoft is also still planning another new open-world Assassin’s Creed game called Project Red (Update: 2:10 p.m. ET, 7/21/22: Bloomberg’s Jason Schreier reports Red is actually part of Infinity, rather than a separate game). According to two sources familiar with its development, it will be set in Asia. VentureBeat’s Jeff Grubb previously reported that the game might be set in Japan, and while Kotaku can’t yet confirm that, sources said that setting, in addition to being long requested by fans, has long been discussed internally.

– Ethan Gach (Kotaku)