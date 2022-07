Avatar: Frontiers of Pandora uitgesteld tot 2023/24

Terwijl de film Avatar: The Way of Water eind dit jaar in de bioscopen zal verschijnen zal dit voor de game Avatar: Frontiers of Pandora net wat anders uit gaan pakken

Ubisoft heeft zojuist zijn kwartaal cijfers vrijgegeven waarbij ze ook wat meer inzicht geven over de plannen die het bedrijf de komende jaren heeft. Wat daarbij erg opvalt is dat Avatar: Frontiers of Pandora niet meer zijn geplande releasedate van 2022 zal halen. De game is uitgesteld tot het volgende fiscale jaar. De game kan dus op zijn vroegst op April 2023 verschijnen.

Ubisoft has delayed Avatar: Frontiers of Pandora™ until 2023-24 pic.twitter.com/m7TPicLecP — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 21, 2022

De game werd aangekondigd tijdens een Ubisoft Forward event op 12 Juni 2021. Het was waarschijnlijk de bedoeling dat de game zou meeliften op het succes van de film en daarom rond dezelfde periode uit zou komen. Helaas kon Ubisoft dit niet waar maken. De game wordt ontwikkeld door Massive Entertainment, Ubisoft Shanghai en Ubisoft Düsseldorf. Waarbij Massive de hoofdrol neemt. Massive Entertainment is vooral bekend om zijn werk aan Tom Clancy’s: The Division 1 en 2 en het maken van de Snowdrop engine. Dat de studio niet stil zit is wel duidelijk aangezien ze ook hard aan het werk zijn aan een open-world Star Wars game. De Snowdrop engine zal gebruikt worden tijdens de ontwikkeling van zowel de Avatar als de Star Wars game.

Echter is dit niet het enige opmerkelijke dat wordt vrijgegeven een “kleinere premium game” die oorspronkelijk in het huidige fiscale jaar van 2022/23 uit zou komen is ook met een jaar uitgesteld. De corona periode heeft een zware impact gehad op de games industrie. Games worden bij de vleet uitgesteld en deze trend zal waarschijnlijk nog wel even gaan doorzetten.

Ubisoft will also release an “unannounced premium game” in 2023/24 that was originally planned for 2022/23 pic.twitter.com/IRpHtSsMbO — Nibel (@Nibellion) July 21, 2022

Vind jij het jammer dat de Avatar game is uitgesteld, of vond je Avatar helemaal overhyped? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.